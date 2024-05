Wiemy, kto ubezpieczył halę przy Marywilskiej. Wielkie kwoty w grze

Kto ubezpieczył halę przy Marywilskiej?

Ze sprawozdania Marbudu wynika, że spółka ma zawartą z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia „Umowę kompleksowego ubezpieczenia grupy przedsiębiorstwa od wszystkich ryzyk”. Umowa zabezpiecza mienie, ale też utratę zdolności generowania zysków i odpowiedzialność cywilną. Nieoczekiwanie tuż przed zamknięciem tego wydania gazety, ERGO Hestia poinformowała nas, że „jest ubezpieczycielem spółki Mirbud, ale nie Marywilska 44”. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że w ubezpieczenie hali przy ul. Marywilskiej zaangażowane były Allianz, Uniqa, Wiener i InterRisk. – Jesteśmy ubezpieczycielem tego centrum, ale nie głównym, więc nie komentujemy – powiedział nam Maciej Krzysztoszek, rzecznik prasowy Uniqa Polska. – Nie wypowiadamy się na ten temat zgodnie z obowiązującymi ubezpieczycieli przepisami prawa – poinformował Bohdan Białorucki, rzecznik prasowy Allianz Polska.

Ubezpieczenie Marywilskiej. Ogromne sumy w grze

– W takich obiektach jak centra handlowe bardzo istotne jest ubezpieczenie majątkowe i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – mówi Agnieszka Durska, rzeczniczka prasowa Polskiej Izby Ubezpieczeń. – Działa tu wiele podmiotów: właściciel, zarządca obiektu, najemcy. Każdy z nich podejmuje decyzje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej, jej zakresu i sum. Ta ostatnia sprawa jest bardzo ważna. Wysokość sumy ubezpieczenia określa górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Ustala się ją zazwyczaj na podstawie wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej danego składnika majątku – tłumaczy. I dodaje, że wartość księgowa brutto to suma, za jaką został on zakupiony bądź wybudowany. Natomiast wartość odtworzeniowa określa kwotę potrzebną do ewentualnego odtworzenia, odbudowania danego środka trwałego, odtworzenia majątku. Pomiędzy wartością księgową brutto i wartością odtworzeniową są zwykle spore różnice. Ta pierwsza jest zwykle niższa. – Problem w tym, że wielu przedsiębiorców w Polsce przy wyznaczaniu sumy ubezpieczenia bierze pod uwagę wartość księgową brutto składnika majątku firmy, co może prowadzić do jego niedoubezpieczenia – mówi Agnieszka Durska. – Chodzi o to, że często wartość ta nie jest aktualizowana od wielu lat, w efekcie nie da się dziś za nią odtworzyć składnika majątku, bo koszty takiego odtworzenia znacząco wzrosły.

Wedle danych PIU różnica między faktycznym wzrostem wartości ubezpieczonego mienia a uaktualnioną sumą ubezpieczenia w 2022 r. wyniosła około 22 proc. Według wartości odtworzeniowej ubezpiecza się 65 proc. firm, według wartości księgowej brutto – 29 proc.

Czytaj więcej Klęski żywiołowe Hala przy Marywilskiej zniszczona. Kupcy mogą się zarejestrować jako bezrobotni Po pożarze hali przy ul. Marywilskiej miejscy urzędnicy poszukują dla kupców zastępczych miejsc na innych warszawskich targowiskach. Uruchomili też specjalne stanowisko, na którym kupcy mogą się zarejestrować jako bezrobotni.

Rzeczniczka PIU zwraca uwagę, że właściciele i zarządcy takich obiektów jak centra handlowe muszą myśleć o wysokiej sumie gwarancyjnej w OC. Jeśliby się bowiem okazało, że przyczynili się do powstania szkody, na przykład w wyniku właśnie pożaru, to roszczenia poszkodowanych kierowane będą do nich. – A w przypadku takim jak pożar centrum na Marywilskiej w grę wchodzą ogromne sumy – mówi Durska.