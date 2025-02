W styczniu 2025 Boeing dostarczył klientom 45 samolotów. 40 z nich to B737 MAX, a odebrały je United Airlines, Air China, Southwest i firma leasingowa Air Lease Corporation.

To więcej, niż Boeing może wyprodukować miesięcznie (38 sztuk) w związku z limitem narzuconym przez amerykańskiego regulatora rynku lotniczego — FAA po kryzysie jakościowym, kiedy w styczniu 2024 w B737 MAX9 należącym do Alaska Airlines różnica ciśnień wyssała źle zamontowaną zaślepkę drzwi.

Ale wśród dostarczonych w styczniu MAXów znalazło się 10 wyprodukowanych wcześniej, które musiały zostać poddane przeróbkom. Więc, tak naprawdę nie wiadomo, ile B737 MAX ostatecznie Boeing wyprodukował w styczniu 2025.

Pozostałe samoloty, jakie w tym miesiącu trafiły do klientów, to: B777 w wersji cargo dla Ethiopian Airlines, duży B787-10 Dreamliner zamówiony przez All Nippon Airways (ANA) oraz 787-9 dla Korean Air, TAAG Angola Airlines i United Airlines.