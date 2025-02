Donald Trump zaczyna już być zmęczony Muskiem

Trudno powiedzieć na ile rzeczywiście zespół Muska zdoła namieszać w FAA, ale wiadomo, że w Departamencie Skarbu, który także chcieli kontrolować sędziowie zablokowali im dostęp do kluczowych dokumentów. A w mediach społecznościowych pojawiły się opinie, że hiperaktywność miliardera, a także to, że jego aktywność nieustannie znajduje się na pierwszych stronach gazet, zaczyna już męczyć samego Donalda Trumpa. Wyraźnie widać to było podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Japonii Shigeru Ishibą. Prezydent USA zapytany przez dziennikarkę , czy jest zaniepokojony, kiedy zobaczył na okładce „Time” zmontowane zdjęcie Muska siedzącego za biurkiem w Białym Domu, pomyślał i po chwili powiedział zniesmaczony: „nie”. Potem, po namyśle , kiedy tłumaczka przełożyła pytanie na japoński, Trump zapytał: - A czy „Time” to jeszcze wychodzi?