Nowa linia na europejskim niebie. Wielkie ambicje Hungary Airlines

Jak na razie nowy węgierski przewoźnik ma w swojej flocie tylko jedną, wypożyczoną maszynę — A330-200 F, czyli samolot przygotowany do przewozów cargo. Ma latać między Węgrami a Chinami. Chińską bazę samolot będzie miał w Szanghaju. Wcześniej 10-letni dzisiaj airbus należał do Wizz Aira, o potem latał dla Qatar Airways. We flocie Hungary Airlines miały znaleźć się jeszcze dwa B777-300 ERFS, ale zrezygnowano z tej opcji.

Dziwna struktura własnościowa Hungary Airlines. Węgierskie państwo i chińscy biznesmeni

Powstała w 2021 roku linia nazywała się Universal Translink Airline Hungary (UTA). Zmiana nazwy na Hungary Airlines nastąpiła w kwietniu 2024.

Większościowym udziałowcem (ma ponad 50 proc. udziałów) jest Wu Jiang, chiński biznesmen na stałe mieszkający na Węgrzech. Pozostali akcjonariusze to chiński UTL Digital Logistics Co. Ltd, oraz — od listopada 2024 — węgierski rząd. Zarząd Hungary Airlines to oprócz Wu Jianga i jego przyjaciela, również biznesmena Duan, jeszcze dwóch Węgrów — Gabor Talabos i Gabor Varga. Odpowiedzialnym za kontakty z rządem jest Peter Tibor Borbély.