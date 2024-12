Ranking najlepszych i najgorszych linii na świecie. Jak oceniono LOT?

Jak mówi Tomasz Pawliszyn, szef Air Help ten ranking powinien zachęcić przewoźników do tego, by bardziej się wsłuchiwali w to, co mówią o nich pasażerowie.

Dlaczego linia z Grupy Ryanaira jest tak źle oceniana

Za najgorszą linię lotniczą na świecie został uznany tunezyjski Tunisair. Tuż przed nim, na 108. pozycji zarejestrowany i należący do Grupy Ryanaira — Buzz. Jak to jest możliwe, aby między dwoma liniami latającymi głównie z Polski była aż taka różnica? — Zawinili węgierscy kontrolerzy lotów. 80 proc. naszego letniego rozkładu , to loty na południe (Grecja, Turcja). Co za tym idzie musimy operować w węgierskiej przestrzeni powietrznej. A ta była tego lata jedną z najgorzej zarządzanych w Europie. Nawet Eurocontrol wskazała Węgry jako powód większości opóźnień w Europie, właśnie ze względu na problemy z kontrolerami — tłumaczy „Rzeczpospolitej” Michał Kaczmarzyk, prezes Buzza.

Tyle, że przy ogólnej ocenie Buzza na poziomie 4.45 pkt punktualność została oceniona na 6.2 pkt, natomiast znacznie gorzej , bo tylko 0.1 pkt przyznali pasażerowie tempo i skuteczność uwzględniania reklamacji.

Przed Buzzem, na końcu listy znalazły się Bulgaria Air, tureckie Pegasus Airlines oraz Air Mauritius, rumuński Tarom, indyjskie IndiGo, irlandzki Aer Lingus należący do tej samej grupy lotniczej, co British Airways i hiszpańska Iberia i izraelski narodowy przewoźnik El Al.

Fatalnie wypadły także amerykańskie JetBlue oraz linia członkowska Star Alliance — Air Canada, które nie zmieściły się w pierwszej 50. przewoźników przyjaznych pasażerom.