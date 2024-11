Oferta musi być zdywersyfikowana

Czy wobec tych wyzwań będzie pan jednak prowadził sprzedaż Volvo w stronę już od dawna deklarowanej elektryfikacji?

Zdecydowanie tak. To nie jest dla nas nowy kierunek – my tę drogę rozpoczęliśmy już kilka lat temu. Nasze cele są konkretne – do 2030 roku 90 proc. naszej oferty będą stanowić samochody zelektryfikowane. Jednocześnie rozumiemy, że transformacja musi przebiegać stopniowo, dlatego oferujemy także miękkie hybrydy i hybrydy plug-in, aby zapewnić naszym klientom różnorodne opcje i ewolucyjną drogę do pełnej elektryfikacji.

Jaka pana zdaniem powinna być idealna oferta waszego koncernu?

Musi odpowiadać na realne potrzeby klientów. Kluczowe są dla nas badania rynku i rozwój gamy modelowej z naciskiem na elektryfikację i innowacyjne technologie. Flagowy EX90 wyznacza nowe standardy w elektromobilności, ale równie ważne są dla nas pozostałe modele, jak choćby zaprezentowany niedawno, nowy XC90. Widzimy też duży potencjał w segmencie sedanów i rozwijamy ofertę hybryd plug-in. Chcemy, aby klient znalazł w naszej gamie samochód skrojony na miarę swoich potrzeb.

Na rynku EMEA Volvo notuje duże wzrosty sprzedaży. Co o tym decyduje?

Sukces Volvo w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka – red.), wyrażony znacznym wzrostem sprzedaży, jest efektem kilku czynników. Kluczem jest zdywersyfikowana oferta pojazdów, która trafia w zróżnicowane potrzeby klientów. Proponujemy naszym klientom szeroki wybór modeli o różnych wersjach napędowych i wielkościowych. To wszystko zaowocowało ponad 20-procentowym wzrostem przychodów, sięgającym prawie 400 miliardów koron szwedzkich w zeszłym roku. Co istotne, ten wzrost nie odbył się kosztem rentowności. Udało nam się ten wynik osiągnąć przy jednoczesnym utrzymaniu marżowości na poziomie 13 proc. na samochodach elektrycznych, których udział w sprzedaży wzrasta w dynamicznym tempie. To pokazuje, że nasza strategia skupiona na elektryfikacji jest skuteczna i przynosi wymierne korzyści.