Karuzela lotnicza się rozpędza. Po LOT kolejni prezesi tracą stanowiska

Nowo powołana, a właściwie radykalnie zmniejszona w środę, rada nadzorcza PGL zdecydowała w czwartek, 28 listopada, o odwołaniu całego zarządu spółki. Swoje stanowiska stracili prezes zarządu Artur Lebiedziński oraz Paweł Hajduk, który w zarządzie odpowiadał za kwestie finansowo-ekonomiczne. Tymczasowo p.o prezesa zarządu PGL został Łukasz Chaberski, czyli obecny przewodniczący rady nadzorczej PGL, dyrektor biura Macieja Laska, pełnomocnika ds. CPK.

Jest to ciąg dalszy zmian w lotniczych spółkach, jakie lawinowo nastąpiły po odwołaniu prezesa PLL LOT Michała Fijoła. Rada nadzorcza LOT zdecydowała się na to z niewiadomych powodów. I to w momencie, kiedy rząd już zdecydował o skonsolidowaniu wszystkich spółek lotniczych w Ministerstwie Infrastruktury. Zostały one przeniesione decyzją ministra aktywów państwowych, Jakuba Jaworowskiego.

Zmian będzie więcej

Nieoficjalnie wiadomo, że nastąpią kolejne zmiany personalne. Na razie w Ministerstwie Infrastruktury trwają analizy prawne. Wiadomo jedynie, że dotyczą one zmian w samym PLL LOT.

Oprócz Artura Lebiedzińskiego i Michała Hajduka stanowiska stracili wcześniej członkowie rady nadzorczej PGL: przewodniczący Michał Paziewski, wiceprzewodniczący Sebastian Mikosz, (który wcześniej był prezesem przewoźnika dwukrotnie, a teraz jest prezesem Poczty Polskiej), Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek oraz Barbara Dąbrowska.

Ze starego składu pozostali jedynie, oprócz Łukasza Chaberskiego, także Aldona Kieler-Kowalska, Anna Miazek i Artur Tomasik (prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, który zarządza lotniskiem w Pyrzowicach). Artur Lebiedziński i Paweł Hajduk weszli do zarządu PGL 15 lipca 2024 r., kilka tygodni po tym, jak stanowisko prezesa PGL stracił Michał Fijoł.