Jak się promują lotniska. Wielki smok, bitwa kickbokserów i kaczka po pekińsku

— Warto tu przyjechać, ale właśnie w takim składzie. Już zdecydowaliśmy z POT-em, że na kolejne Routes pojedziemy w takiej samej formule. Bo zainteresowanie lotami do Polski jest ogromne — mówi Adam Sanocki, wiceprezes PPL.

Na polskim stoisku uwagę przyciągało podlaskie ciasto — sękacz. Ale największą atrakcją były kultowe zawieszki „Remove before the flight” tak popularne w świecie lotniczym. Tym razem reklamowały one lotnisko w Radomiu i okazały się prawdziwym hitem. Przyczepione do konferencyjnych plecaków wyróżniały się ostrym niebieskim kolorem.

Także LOT jest obecny w Bahrajnie

— Mieliśmy chyba z 60 spotkań i to nie tylko z firmami, które koniecznie chcą nam coś sprzedać. Bo Arabowie naprawdę chcą latać do Polski. Nasze połączenie do Rijadu uruchomione na początku czerwca okazało się trafione — mówi Robert Ludera, który w LOT odpowiada za siatkę. Logicznym kolejnym krokiem byłoby uruchomienie kolejnej saudyjskiej trasy — do Dżeddy nad Morzem Czerwonym. Samoloty są, bo do końca roku LOT odbierze jeszcze 6 maszyn średniego zasięgu i o drugie powiększy się jego flota w 2025 roku. Będą to przede wszystkim B737 MAX8, które na Półwysep Arabski dolatują bez problemów.

Tyle, że jest problem z wizami dla Saudyjczyków lecących do Polski. Wizy Schengen nie można dostać online, tak jak saudyjskiej. A polskiego konsulatu w Dżeddzie nie ma. Jest w Rijadzie, ale do stolicy z Dżeddy jest prawie 1000 kilometrów. Robert Ludera nie ukrywa jednak, że w Locie myśli się o kolejnych arabskich kierunkach. Ale z pewnością nie w tym roku.

Polskie stoisko na Routes 24 w Bahrajnie Fot. Minkoncept

Arabowie mają pieniądze i lubią je wydawać

Do Polski już latają 4. arabskie linie lotnicze: Emirates, Qatar Airways, Air Arabia, Fly Dubai. W sezonie letnim pojawi się piąta - najbardziej luksusowy przewoźnik z tego regionu — Etihad z Abu Zabi. Z Polski oprócz LOT-u na Półwysep Arabski lata także Wizz Air, który w Abu Zabi ma swoją własną linię.