Austriacy zatrzymali transport drogowy na południu kraju. Nie ma możliwości przejechania drogą z Salzburga do Wiednia. Te miasta dzieli odległość 400 km. Jak podkreślają lokalne władze nie tylko drogi są zalane, ale i pojawiło się poważne zagrożenie osunięcia gruntu w regionach górskich.

Reklama

Czytaj więcej Klęski żywiołowe Powódź w Polsce. Woda w centrum Kłodzka ma nawet 1,5 metra głębokości O godzinie 2 w nocy do Kłodzka, miasta w województwie dolnośląskim, dotarła pierwsza fala powodziowa. Poziom Nysy Kłodzkiej w mieście miał ok. południa znacznie przekroczyć ten notowany w czasie tzw. powodzi tysiąclecia.

Na tej samej trasie został wstrzymany ruch kolejowy, ucierpiały także trzy linie metra w Wiedniu, które zostały zalane i wyłączone z eksploatacji. Zawieszone zostało połączenie kolejowe pomiędzy Amstetten i St. Valentin tzw. Weststrecke, trasa szybkiego ruchu, która obsługuje ok. jedną trzecią wszystkich połączeń kolejowych w Austrii i łączy m.in. Niemcy z Europą Wschodnią.

Austriacka kolej OeBB oraz prywatny operator kolejowy Westbahn na krótszych odcinkach ( do 40 km), tam gdzie jest to możliwe, oferują połączenia autobusowe. Wstrzymany całkowicie został przewóz towarów. A kolej przygotowuje się do transportowania ich okrężnymi trasami — wynika z niedzielnego oświadczenia OeBB.