ICAO: Podróże samolotem bezpieczniejsze, choć nadal dochodzi do tragedii

Liczba katastrof lotniczych w 2023 r. była stabilna wobec 2022 r., doszło do 66 wobec 64 rok wcześniej, ale znacznie zwiększył się ruch w powietrzu po okresie pandemii, przybyło dodatkowych 4 mln lotów i miliard pasażerów. Daje to współczynnik wypadków jeden na 1,87 mln lotów. Po najlepszy wynik zanotowany kiedykolwiek i drugi poniżej jednego na 2 mln lotów osiągniętego w 2021 r. w warunkach znacznego ograniczenia transportu lotniczego.

Reklama

Z łącznej liczby 66 katastrof, ponad jedna trzecia (dokładnie 24) wynikała z gwałtownych turbulencji, których wykrywanie dziś ma największe znaczenie i zajmuje się tym wielu specjalistów. W 8 przypadkach do katastrof doszło na skutek nienormalnego kontaktu samolotów z pasem lądowania. Tym problemem zajmuje się plan ICAO na lata 2023-25.

Jeśli chodzi o strefy geograficzne, to najmniej katastrof do jednej na 4 mln lotów - dochodziło w Afryce, we Europie, w strefie północnego Atlantyku i w Azji-Pacyfiku przypadła jedna katastrofa na milion lotów. Na Bliskim Wschodzie nie było żadnej. Najgorzej wypadła Ameryka Północna i Środkowa oraz Karaiby - 3 katastrofy na milion lotów. Doszło tam do 34 katastrof, ponad połowy wszystkich na świecie. To wynik dużego nasilenia transportu lotniczego; według specjalistów w IATA wiąże się też z problemami podwozi samolotów.

Był to również najlepszy rok pod względem liczby śmiertelnych ofiar w lotnictwie cywilnym. W 2023 r. doszło tylko do jednej katastrofy samolotu ATR linii Yeti Airlines na początku roku w Nepalu, w której zginęło 72 osób znajdujących się w samolocie. Rok wcześniej doszło do 6 katastrof i utraty życia przez 160 osób, a w 2021r. do czterech i do śmierci 104 osób. Dotychczas najbardziej bezpiecznym rokiem był 2017, kiedy było 50 ofiar śmiertelnych pięciu katastrof.

- Te imponujące liczby w zakresie bezpieczeństwa świadczą o oddaniu i pełnej poświęcenia pracy wszystkich związanych z sektorem lotnictwa. Raport za 2023 r. wskazuje, że był to najbardziej bezpieczny rok w ostatnich 5 latach - podkreślił przewodniczący rady ICAO, Salvatore Sciacchitano.