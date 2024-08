Polska kolej już nie chce topić pieniędzy

Konieczna okazuje się nowelizacja programu zarządzania infrastrukturą na lata 2024–2028. Jeśli w latach 2012–2016 liczba ograniczeń prędkości spadła z ok. 4,7 tys. do 2,8 tys., to w ostatnich latach, pomimo ogromnych pieniędzy przeznaczanych na inwestycje oraz stabilnego finansowania utrzymania sieci kolejowej, tendencja spadkowa została zatrzymana. To ma świadczyć, że pieniądze, którymi dysponuje PLK, nie zostały zainwestowane tam, gdzie były najbardziej potrzebne.

Od tego roku mają się zmienić zasady przygotowania inwestycji, które teraz mają być dostosowane do realnych potrzeb. Nie będzie więc wydawania miliardów na lokalne linie z kilkoma pociągami na dobę czy budowania 300-metrowych peronów na przystankach gdzieś w lesie. Dokładniej sprawdzana będzie jakość robót, podobnie jak samych projektów.

Konieczne lepsze planowanie

Jednym z największych do tej pory problemów okazywał się brak systemowego podejścia do inwestycji, co skutkowało wysokimi kosztami lub zwiększonym ryzykiem opóźnień. Przykładem może być modernizacja linii kolejowej nr 3, łączącej Warszawę z Poznaniem. Miała być kompleksowa, ale na oddanej trasie realizowano prace, o których nie było mowy w projekcie: np. przystanek „prezydencki” w Słupcy czy wywalczony przez posłów PiS wiadukt w Kostrzynie Wielkopolskim.

Zmiany mają także dotyczyć sposobu realizacji inwestycji, z czym do tej pory było sporo kłopotów. Powinny być najpierw odpowiednio zaplanowane, a następnie prowadzone w taki sposób, by redukować opóźnienia pociągów i ograniczać komplikacje na torach, dzięki czemu utrudnienia w ruchu odczuwalne przez pasażerów byłyby jak najmniejsze.