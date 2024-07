Dotyczy to B737 MAX8, B 737 MAX8-200, B737 MAX9 737-700, 737-800 i 737-900ER, czyli praktycznie wszystkich maszyn z rodziny NG (Next Generation).

Reklama

Sam Boeing już wcześniej, bo 17 czerwca niezależnie poinformował przewoźników o wskazaniach do dokonania takiej inspekcji.

FAA podeszła do problemu bardzo rygorystycznie. Dyrektywa została opublikowana z datą 10 lipca, z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Czytaj więcej Transport Boeing przyznał się do winy. I uniknął gigantycznej kary Prawie pół miliarda dolarów grzywny i drugie tyle na poprawę bezpieczeństwa produkcji. To nie wszystko. Władze USA nie dowierzają Boeingowi i będą go kontrolować przynajmniej przez trzy lata — wynika z informacji Departamentu Sprawiedliwości USA (DOJ).

Nowy problem Boeinga to wina kleju

Jak zostało ujawnione przez samego Boeinga, powodem kolejnych kłopotów jest nowy klej, jakiego zaczęto używać w sierpniu 2019 roku do mocowania masek. Szybko okazało się, że jest on nieodpowiedni, bo generator tlenu może się przemieszczać, co z kolei grozi zablokowaniem maski. Dlatego zdecydowano o powrocie do poprzednich komponentów. A przewoźnicy otrzymali polecenie, aby dokładnie obejrzeć umocowanie masek i w przypadku, gdyby wystąpiły jakiekolwiek wątpliwości muszą zostać one wymienione na nowe, prawidłowo umocowane.