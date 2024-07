Czytaj więcej Transport Rosyjskie linie najbardziej niebezpieczne na świecie. Nowa czarna lista UE Komisja Europejska uznała, że aż 22 linie lotnicze z Rosji nie gwarantują bezpieczeństwa przewozów. Wśród nich są flagowe Aerofłot i Pobieda oraz Rossija.

Ten Airbus wykonał swój pierwszy lot testowy w styczniu 2020. Potem poleciał z Hamburga do Bazylei, gdzie wykończono i wyposażono jego luksusową kabinę . Trwało to ponad rok. Potem airbus poleciał na Maltę i zarządzała nim firma Sorens Aero. Wtedy rejestrację miał z San Marino. W sierpniu 2022 samolot zmienił właściciela i został przerejestrowany do Azerbejdżanu, a 4 czerwca 2024 do Tadżykistanu. I tak poleciał do Maskatu w Omanie, skąd wyleciał 16 czerwca i wylądował na moskiewskim lotnisku Wnukowo. I tego samego dnia otrzymał rosyjską rejestrację.

Tyle, że Ilijew daleko nim nie poleci. Nie ma prawa lądować w którymkolwiek z „nieprzyjaznych” krajów. Może mieć tylko satysfakcję, że jest właścicielem jedynego samolotu, który był w stanie być wywieziony z Unii Europejskiej już po inwazji Rosji na Ukrainę i bezpiecznie, choć skomplikowaną drogą, dotarł do Moskwy.