Po S7 Airlines samoloty uziemią też inne rosyjskie linie

Według innego źródła „Kommersanta” w rosyjskiej branży lotniczej podobne problemy lada dzień ujawnią się w przypadku francusko-amerykańskich silników CFM Leap, które napędzają airbusy neo innych rosyjskich linii lotniczych, w tym narodowego przewoźnika – Aeroflotu, który ma w swojej flocie dziewięć takich samolotów.

Wszystko to doprowadziło Kreml do decyzji o utajnieniu danych o liczbie uziemionych maszyn w rosyjskich liniach lotniczych. Z końcem czerwca Rosawiacja (rosyjski odpowiednik naszego Urzędu Lotnictwa Cywilnego – przyp. red.) usunęła ze swojej strony internetowej dane dotyczące flot rosyjskich przewoźników.

Federalna Agencja Transportu Lotniczego wyjaśniła „Kommersantowi” ukrycie danych o liczbie samolotów „optymalizacją publikowanych informacji”. Wielu rozmówców gazety w branży lotniczej uważa, że ​​utajnienie liczby posiadanych samolotów pozwoli zabezpieczyć dostawy zagranicznych maszyn do Rosji poprzez „zaprzyjaźnione kraje”, czyli – omijanie sankcji.

Szereg rosyjskich linii lotniczych aktywnie prowadzi takie negocjacje, bo już rozebrał stare maszyny na części i tych ostatnich zaczyna niebezpiecznie brakować. Cena ofertowa zakupu bezpośredniego, według różnych źródeł, przewyższa cenę rynkową o 10–30 proc. Część rozmówców „Kommiersanta” twierdzi, że przewoźnicy czekają na decyzję rządu w sprawie dofinansowania transakcji, ale „duże lub niszowe linie lotnicze rozważają zakup na własny koszt”.

Samolotów będzie brakować w Rosji

Według dostępnych jeszcze danych rosyjskie linie mają obecnie do dyspozycji około 1,1 tysiąca samolotów. Najwięcej przewoźnicy z grupy Aeroflot – 349. Według rosyjskich specjalistów flota ta zacznie się gwałtownie kurczyć już w 2026 r., „a nawet wcześniej”.

Jak wspomniano wyżej, brak informacji o liczbie samolotów ma pomóc rosyjskim przewoźnikom w uzupełnieniu floty zagranicznymi samolotami z rynków wtórnych zaprzyjaźnionych krajów. Konieczność wspierania przez Kreml takiego importu ma się utrzymywać do czasu pojawienia się wystarczającej liczby nowych rosyjskich samolotów,„tak jak robi to Iran”. Często więc deficytowe części zamienne są przenoszone z jednego samolotu do drugiego, co służy utrzymaniu ich zdolności do lotu oraz minimalizowaniu przestojów.