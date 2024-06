Także Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przyznaje, że w efekcie błędów, czyli ograniczenia oraz wstrzymania szkoleń kontrolerów w latach 2018-2023, także w Polsce sytuacja wymaga szybkich uzupełnień obsady kontrolerskiej w wybranych miejscach. Dlatego nowe kierownictwo PAŻP już w styczniu 2024 obok naboru i rozpoczęcia szkolenia przez kolejnych 37. kandydatów do służby, zmieniło podstawowe założenia systemu rekrutacyjnego na te stanowiska. Dzięki temu w bazie PAŻP jest obecnie 2,5 tys. zgłoszeń od kandydatów.

Jednakże wyszkolenie kontrolera trwa przynajmniej dwa lata. A Eurocontrol nie ukrywa, że obecne problemy nie ustąpią w ciągu najbliższych 5 lat.

Ourania Georgoutsakou, dyrektor zarządzająca w stowarzyszeniu linii lotniczych Airlines for Europe (A4E), do której należą m.in. Ryanair, Lufthansa, British Airways i Norwegian jest oburzona takim komunikatem Eurocontroli. Jej urzędnikom zarzuca brak ambicji. „Przestrzeń powietrzna jest dla Europy infrastrukturą krytyczną, a ostatni raport Eurocontroli wskazuje, że niebo nad Europą zaczyna pękać w szwach. Sytuacja, kiedy jeden na każdy z czterech naszych rejsów jest opóźniony o ponad kwadrans jest nie do zaakceptowania dla przewoźników i ich pasażerów. Przecież najnowsze technologie ułatwiają nawigację, tymczasem piloci są zmuszeni prowadzić maszyny przez zatłoczone niebo. Europa potrzebuje podniebnej autostrady” — czytamy w oświadczeniu Ouranii Georgoutsakou.

Ryanair domaga się natychmiastowych zmian w systemie kontroli lotniczej

Irlandzki przewoźnik za nie do zaakceptowania uważa sytuację, kiedy 27 i 28 czerwca na 150 pierwszych rejsów w tych dniach aż 60 miało na starcie opóźnienie. W efekcie narastały one w ciągu całego dnia dotknęły 30 proc. w 3,5 tys. rejsów Ryanaira, a 16 samolotów nie było w stanie wylądować przed zamknięciem lotnisk na ciszę nożną. Sytuacja powtórzyła się 28 czerwca.