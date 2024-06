Czytaj więcej Transport Rośnie zadłużenie polskich firm przewozowych Do 1,3 mld zł wzrosło zadłużenie firm zajmujących się transportem i logistyką. W ciągu roku niespłacone zaległości branży TSL urosły o 155 mln zł – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów.

Wielu przewoźników nie doczeka

Na początku czerwca obie organizacje podjęły kolejną wspólną akcję w ramach kampanii na rzecz obrony transportu drogowego. Na ulicach Warszawy pojawiły się lawety z nagłośnieniem, mające zwrócić uwagę na dramatyczną sytuacje przewoźników i skłonić rządzących do działania. - Nie mamy już czasu aby czekać kolejne tygodnie lub miesiące na wsparcie rządu, gdyż wielu przewoźników może już wkrótce nie być i ewentualna pomoc będzie spóźniona – stwierdził Jan Buczek, prezes ZMPD.

Polskie firmy są liderem w transporcie drogowym na terenie Unii Europejskiej z blisko 20-procentowym udziałem w rynku. Posiadają także największą flotę pojazdów. - Branża transportowa odpowiada także za 7 proc. polskiego PKB oraz za ponad 6 proc. zatrudnienia – mówi Maciej Maroszyk, dyrektor operacyjny TC Kancelarii Prawnej.

Z jej analiz wynika, że obecne trudności branży są ściśle związane z sytuacją gospodarczą w Europie. Widać to m.in. na przykładzie Niemiec, gdzie spadek produkcji i popytu bezpośrednio przekłada się na polskich przewoźników. Do tego dochodzi także krajowe spowolnienie w produkcji i handlu, co prowadzi do zmniejszenia liczby zleceń oraz spadku stawek za przewozy. Według danych Transport Intelligence, z powodu wzrostu kosztów i osłabienia popytu, około 84 proc. firm transportowych odczuwa większą presję na marże. Firmy transportowe muszą także stawiać czoła coraz większej konkurencji, obniżającej stawki rynkowe.

Droższe opłaty, wyższe wypłaty

Na osłabienie kondycji przewoźników miał znacząco wpłynąć wzrost opłat drogowych. Według informacji na stronie Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (eTOLL), w Polsce wyniósł on od 13,2 proc. do 15 proc. problemem pracodawców jest także wzrost płacy minimalnej i związanych z inflacją oczekiwań dotyczących podwyżek wynagrodzeń. - Dochodzą jeszcze stale zwiększające się ceny paliw, opłaty autostradowe czy koszty ubezpieczenia. Wszystkie te czynniki doprowadziły do sytuacji, w której rentowność firm transportowych drastycznie spadła – mówi Maroszczyk.