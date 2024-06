Rafał Zahorski: Spółka ze swoją działką może robić co chce

Tereny spółki Andreas są prywatne, my jako zarząd portu nie mamy żadnego wpływu na to, co oni tam będą robić w przyszłości – mówi Rafał Zahorski, pełnomocnik ds. rozwoju portów w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.