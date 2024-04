Pierwsze lotnisko w Polsce z nowoczesnymi skanerami bagażu. Skróci kolejki

Koniec z limitem płynów w bagażu podręcznym?

Nowoczesna technologia może także doprowadzić do zwiększenia, a nawet zniesienia limitu płynów w bagażu podręcznym. Obecnie podróżni mogą przewozić produkty płynne wyłącznie w buteleczek o pojemności do 100 ml. Prezes lotniska w Krakowie zaznaczył, że potrzeba do tego decyzji Urzędu Lotnictwa Cywilnego i liczy na korzystne dla pasażerów wytyczne w przyszłości.

Lotnisko w Balicach jako pierwsze w kraju zdecydowało się na tę inwestycję, ale o zakupie skanerów CT mówią już od jakiegoś czasu Lotnisko Chopina w Warszawie i lotnisko w Poznaniu. Podobne plany w dalszej perspektywie mają również porty w Rzeszowie i Pyrzowicach.