Taksówkarze chcą lepiej zarabiać. Będzie strajk w Warszawie

Gdy tradycyjni taksówkarze słabną, platformy przewozowe rosną w siłę. Z rynku znikają kolejne korporacje. W br. firma iTaxi wchłonęła spółkę Eco Car. Ten sam los w ub.r. spotkał m.in. gdańskie Stowarzyszenie Dajan Taxi, a w warszawie korporacje Euro Taxi i Tele Taxi.

Ale firmy z branży przewozu osób przez aplikację też mają kłopoty, m.in. z brakiem rąk do pracy. Ostatnio ostrzegały, że – z uwagi na utrudnienia związane z podjęciem pracy w tym zawodzie przez obcokrajowców – z rodzimego rynku przewozu osób już za parę miesięcy zniknie nawet co dziesiąty kierowca. W Warszawie i innych dużych miastach deficyt ten może sięgać nawet 30 proc., a ceny przejazdów pójdą w górę nawet o 50 proc. To nie robi jednak wrażenia na tradycyjnych taksówkarzach. Dariusz Chojnowski zaznacza, że gdyby operatorzy aplikacji stosowali się do prawa miejscowego i obowiązujących stawek, pasażerowie nie musieliby bać się podwyżek.

Tymczasem Ministerstwo Infrastruktury (MI) już myśli o kolejnych regulacjach, które mają poprawić bezpieczeństwo, ale utrudnią życie platformom. Chodzi m.in. o konieczność legitymowania się przez kierowcę zaświadczeniem z krajowego rejestru karnego z kraju pochodzenia czy obowiązek posługiwania się przez niego językiem polskim na poziomie zapewniającym komunikację z pasażerem, a także przywrócenie kwalifikacji z zakresu topografii miasta.