Air France-KLM wychodzi z turbulencji

Przewoźnik wypracował w 2023 r. rekordowe obroty 30 mld euro (+14 proc.) i również rekordowy zysk netto 934 mln euro. Stało się to, mimo gorszego IV kwartału i przewiezienia tylko 93,6 mln podróżnych, podczas gdy w 2019 r., ostatnim roku przed pandemią przewiózł 104 mln.

Poprawił też marżę operacyjną o 1,2 pkt do 5,7 proc. Udało mu się ponadto uzdrowić strukturę finansową, zakłóconą przez koronawirusa i po raz pierwszy wypracował w I półroczu dodatnie fundusze własne 500 mln euro, po deficycie 2,5 mld na koniec 2022 r. Zadłużenie netto grupy zmalało do 5,04 mld euro z 6,33 mld na koniec 2022 r. — odnotowała francuska prasa.

Jedynym cieniem na tym obrazie była strata netto 256 mln euro w IV kwartale, bo zarówno Air France, jak i w większym stopniu KLM odczuły brak części zamiennych i niedobór wykwalifikowanych pracowników, Część floty nie była więc w użytku.

Konflikt Hamasu z Izraelem zmusił do zawieszenia lotów do Tel Awiwu i zmniejszył popyt ba podróże do krajów sąsiednich. To najbardziej odczuła linia low-cost Transavia. Holendrzy odczuli też kaprysy pogody (odwołanie lotów w Amsterdamie).