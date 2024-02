Regulator bierze się za francuskich kontrolerów ruchu lotniczego

Następnym etapem będzie uporządkowanie czasu pracy kontrolerów i dostosowanie jej do potrzeb linii lotniczych. Nowy układ zbiorowy uwzględni sezonowość tej pracy i okresy większego popytu w przewozach latem i w czasie weekendów. Florian Guillermet potwierdził z kolei, że powstał plan działań mających rozwiązać sprawę wydawania zgody przez kontrolerów, aby nie mógł powtórzyć się incydent z Bordeaux, kiedy omal nie doszło do zderzenia 2 samolotów na ziemi. Zostanie wzmocniona kontrola obecności kontrolerów na stanowiskach.

Następną sprawą będzie obsada kadrowa 80 wież kontrolnych w kraju, bo w połowie z nich jest za dużo ludzi z racji małego ruchu lotniczego. To nie pozwala utrzymać wysokich kwalifikacji kontrolerów i utrudnia powszechną modernizację. Polityka kadrowa musi także uwzględniać rychłe masowe odchodzenie kontrolerów na emeryturę. W latach 2028-33 DSNA może stracić jedną trzecią załogi, co zmusza już do naboru i szkolenia nowych pracowników. We Francji potrzeba na to 5 lat, podczas gdy średnia europejska wynosi 2,5-3 lata.

Ostatnia spawa dotyczy przestarzałego sprzętu w porównaniu z innymi krajami. Program modernizacji wyposażenia wież kontrolnych 4-Flight ruszył w połowie 2022 w Reims, ale okazało się, że nowy program nie jest kompatybilny ze starym sprzętem. Trzeba było zawiesić próby i dostosować go. Szef organizacji kontrolerów zapewnił, że wszystko będzie gotowe do listopada. Program 4-Flight ma działać we wszystkich wieżach kontrolnych do 2026 r.