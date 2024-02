Nowy problem w Boeingu i cios w reputację. Kolejnych 50 maszyn do poprawki

W efekcie wszystkie MAXy-9 zostały uziemione na trzy tygodnie, czyli na czas przeglądów. Linie teraz liczą straty, którymi zamierzają obciążyć Boeinga. Alaska Airlines, które mają w swojej flocie 65 takich maszyn wyliczyły je wstępnie na 150 mln dolarów.



David Calhoun, prezes Boeinga, zareagował wtedy inaczej, niż jego poprzednicy, którzy za błędy konstrukcyjne i produkcyjne obwiniali klientów. - To jest nasza wina i to rozumiemy. Niezależnie od tego jakie wnioski zostaną wyciągnięte, Boeing jest odpowiedzialny za to, co się wydarzyło. Jaka by nie była przyczyna tego wypadku, sytuacja nie ma prawa się powtórzyć w jakimkolwiek z samolotów, które opuszczają którąkolwiek z naszych fabryk. Po prostu musimy się poprawić - powiedział.

Teraz Stan Deal w informacji rozesłanej do wszystkich pracowników w fabryce w Renton pod Seattle napisał, że „w tym tygodniu trzeba będzie poświęcić wiele godzin na bardzo ważną pracę dotyczącą wagi, jaką przywiązujemy do jakości, bezpieczeństwa, a w ostatecznym rozrachunku stabilności naszych fabryk".



Cięcie kosztów doprowadziło do obecnych kłopotów Boeing?

W sytuacji, kiedy na światowym rynku samolotów trwa zażarta rywalizacja między Boeingiem i Airbusem, Amerykanie postawili na ostre cięcie kosztów. Wynikiem takiej polityki była między innymi rezygnacja z samodzielnego produkowania wszystkich komponentów i polegania na dostawcach zewnętrznych.

Jednym z kluczowych dostawców są Spirit AeroSystems Holdings, które produkują kadłuby, czasami także kokpity. Zdaniem Stana Deala nie jest to jedyny kooperant, któremu czasami zdarzają się niedoróbki w trzymaniu norm jakości. Bo zdarzają się one także u innych dostawców, oraz w samym Boeingu.

Przy okazji prezes pochwalił pracowników, którzy zwracali uwagę na niedoróbki, ale niekoniecznie ich słuchano. „Wszelkie niedociągnięcia, czy to nasze, czy dostawców, bądź z naszych własnych fabryk komponentów, mogą zdezorganizować pracę na liniach produkcyjnych. Ci pracownicy, którzy nie obawiali się zgłaszać swoich uwag, mieli absolutną rację. Bo każdy powinien prawidłowo wykonywać pracę przydzieloną do jego stanowiska. Musimy pilnować dyscypliny pracy w naszych czterech ścianach i będziemy wymagać tego samego od naszych partnerów. Niedawno poinstruowaliśmy naszego głównego kooperanta, aby wstrzymał dostawy do czasu, kiedy skontroluje jakość i upewni się, że wszystkie komponenty są wykonane zgodnie ze specyfikacją. To opóźnienie w dostawach komponentów przełoży się na nasze linie produkcyjne, ale z drugiej strony pozwoli na poprawę jakości i stabilności” — napisał prezes Boeing Commercial.