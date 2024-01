Feralne B737 MAX-9 już latają. Ale problemów coraz więcej

W niedzielę, 28 stycznia na siatkę wrócą pierwsze maszyny po przeglądach wykonanych w United Airlines, drugim największym operatorze B737MAX-9.

Obie linie nie ukrywają, że w sytuacji, kiedy zmuszone były odwołać tysiące rejsów, będą się domagały odszkodowań od Boeinga. Alska wyliczyła swoje straty na 150 mln dolarów.

Liczyli na wzrost

W fatalnych nastrojach są natomiast dostawcy Boeinga po tym, jak amerykański regulator rynku lotniczego FAA poinformował w ostatni czwartek, że nie wyrazi zgody na przyspieszenie produkcji samolotów na istniejących linia produkcyjnych i otwieraniu jakichkolwiek nowych.

Dostawcy liczyli na zwiększenie produkcji, zainwestowali w maszyny, zwiększyli zatrudnienie. A zamówienia na części składane są zazwyczaj z rocznym wyprzedzeniem, zaś Boeing płaci im dopiero po dostarczeniu — pisze Reuter. Dotyczy to zwłaszcza niewielkich firm, tradycyjnych kooperantów Boeinga w stanie Waszyngton. Nowe zamówienia z koncernu miały pomóc im wydobyć się z post-covidowego dołka, zwłaszcza, że rynek przewozów pasażerskich nieustannie rośnie. Firmy dostarczające komponenty Boeingowi obawiają się, ze teraz będą zmuszone do gromadzenia zapasów, czyli zamrożenia gotówki do czasu, kiedy FAA zdejmie ograniczenia. Jak na razie jednak nie wiadomo kiedy to się stanie.

Popyt rośnie

Boeing na razie nie podaje ile samolotów produkuje w ciągu miesiąca. W październiku pojawiła się informacja, że pod koniec roku miałoby to być 38 sztuk miesięcznie. 22 stycznia miał powiedzieć dostawcom, że ta liczba wzroście do 42 w lutym 2024. Tyle, że teraz nie wiadomo, czy ta liczba jest już po ograniczeniach ze strony FAA, które zostały podane w dwa dni później. Tymczasem popyt na Boeingi 737 stale rośnie. Nawet Alaska Airlines nie ukrywają, że pozostaną linia, która ma w swojej flocie tylko maszyny koncernu z Seattle. Do grupy odbiorców , po 5 latach przerwy dołączyły Chiny.