Lufthansa chce podbić indyjski rynek. Na razie obraża pasażerów

Inna pasażerka opisuje sytuację, kiedy siedzącej obok niej kobiecie, która zamówiła wcześniej posiłek wegański, podano kurczaka. O pomyłce zorientowała się dopiero wówczas, kiedy odkryła tackę z potrawą. Kiedy zwróciła uwagę stewardesie usłyszała: nie mogę wymienić, bo porcja została rozpakowana. A kiedy zbierała naczynia po posiłku i zobaczyła nietkniętego kurczaka, bardzo głośno powiedziała: — Po co ludzie zamawiają jedzenie, jeśli potem tego nie jedzą? Przecież jak idziesz do restauracji, jesz co ci podadzą, to nie mówisz potem, że chcesz wymiany na inną potrawę.

Europejskie przełożenie

Krytyk Lufthansy dodaje: „Oczywiście żaden z tych opisanych przypadków nie jest bardzo poważny. Nie wyobrażam sobie jednak, żeby ktokolwiek z personelu Lufthansy pozwolił sobie na takie traktowanie pasażerów europejskich, czy amerykańskich. Oni natychmiast by odpowiednio zareagowali. Rozumiem również, że praca na pokładzie jest stresująca i wymagająca. Ale nie widzę powodu, abym w sytuacji, kiedy wydaję na podróż 800 dolarów, był świadkiem takich scen. Oczywiście opis mojej podróży przekażę do zarządzających Lufthansą ” — czytamy.

Pod jego postem pojawiły się kolejne komentarze, wszystkie w podobnym tonie. Opisywano w nich obcesowe traktowanie, kiedy pasażerowie z Delhi musieli opuścić samolot, ponieważ pojawiły się problemy techniczne. A kiedy już samolot wystartował i po kilku godzinach podano posiłek, obudzono go gwałtownie potrząsając: Postaw oparcie. Jak pasażer za tobą miałby jeść? — To brzmiało jakby nauczyciel karcił niesfornego ucznia — wspomina pasażer lecący z Bengaluru do Toronto.

Inny uczestnik tej dyskusji napisał: „Niestety rzeczywiście Lufthansa i Air France właśnie tak traktują pasażerów. Emirates, Air India i Etihad oraz Singapore Airlines mają zupełnie inne podejście, zwłaszcza do osób w podeszłym wieku. „Takie właśnie zachowanie w przypadku Lufthansy nie jest wypadkiem przy pracy, ale na porządku dziennym. Dlatego nigdy z nimi nie polecę”.

Jeszcze inny dodał: „Nie mogę się doczekać, kiedy Air India i Indigo powiększą swoje siatki połączeń. Wtedy nikt z nas nie wybierze europejskich linii lotniczych”.