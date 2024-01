Boeing wstrzyma produkcję i dostawy B737. Zaplanował szkolenia z jakości

– Jestem więcej, niż sfrustrowany czy rozczarowany. Jestem po prostu zły na to, co wydarzyło się w Alaska Airlines. Byli tam przecież nasi goście i nasi ludzie. Dla mnie ważne jest, jakie zmiany wprowadzi Boeing w swoim programie kontroli jakości, abyśmy byli przekonani, że jeśli odbieramy samolot, to jest on doskonałością – mówił szef linii w wywiadzie telewizyjnym dla NBC. Nie ukrywał także, że jego linia ze swojej strony teraz więcej czasu poświęci kontroli linii produkcyjnej, na której powstają przeznaczone dla Alaski samoloty.

10 godzin kontroli

FAA ze swojej strony poinformowała, że rozpoczęła już formalne dochodzenie w sprawie procedur kontroli jakości u Boeinga. Regulator jest w tej chwili w trakcie przeglądu wyników inspekcji przeprowadzonych w pierwszych 40 maszynach. Efektem tych analiz mają być procedury gwarantujące, że są one naprawdę bezpieczne. Jak informował Minicucci, kontrola każdych pojedynczych drzwi zajmuje 10 godzin, a nie – jak wcześniej podawano – 4-8 godzin.

Czytaj więcej Transport Opcja atomowa w Boeingu. Po wypadku B737 MAX-9 do gry wchodzi admirał Prezes Boeinga David Calhoun nie pozostawia złudzeń. Po tym, jak w czasie lotu B737 MAX-9 wypadły drzwi, na szefa zewnętrznej komisji, która przeprowadzi audyt w firmie, wybrał emerytowanego admirała marynarki wojennej USA Kirklanda Donalda.

Scott Kirby też nie ukrywa swojego rozczarowania powtarzającymi się wpadkami jakościowymi koncernu. – Jestem rozczarowany, że takie sytuacje u Boeinga się powtarzają. Zależy nam na jego sukcesie, a oni nieustannie mają jakieś wpadki w produkcji. Muszą teraz się nimi zająć na poważnie – mówił.

Ben Minicucci jednak nie ma zamiaru zmieniać dostawcy floty, która składa się wyłącznie z boeingów. Prezes United nie jest pewien, jak w przyszłości ułożą mu się stosunki z Boeingiem.

United ma w swojej flocie 79 B737MAX-9, czyli więcej, niż jakakolwiek inna linia. Na styczeń 2024 r. zaplanowanych było 8 tysięcy rejsów wykonanych tymi maszynami. Wiadomo już, że większość z nich nie mogła się odbyć.