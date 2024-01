Po awarii Boeinga setki lotów odwołanych. Akcje na giełdzie tąpnęły

Okazało się również, że kontrolka awarii automatycznego zwiększania ciśnienia podczas lotu 1282 zapaliła się podczas trzech poprzednich lotów Alaska Airlines, ostatnio 4 stycznia. Załoga przestawiła przełącznik na „tryb alternatywny”, co jest akceptowalne. Alaska Airlines podjęły wówczas decyzję o wprowadzeniu ograniczenia w wykonywaniu operacji na duże odległości . B737MAX-9 zostały np. wycofane z rejsów na Hawaje.

Chaos na pokładzie

Jennifer Homendy podczas konferencji opisała także wydarzenia, które miały miejsce wewnątrz samolotu po ogromnym huku i wybuchowym rozhermetyzowaniu kabiny. — Drzwi do kokpitu otworzyły się, uderzając w drzwi toalety i tam utknęły. Lista kontrolna procedur, z której piloci mogą korzystać w sytuacjach awaryjnych, przyklejona do kokpitu przed nimi, również wyleciała z samolotu, a pierwszy oficer rzucił się do przodu, gubiąc przy tym zestaw słuchawkowy. Kapitan szybko sięgnął po zapasową instrukcję obsługi leżącą na siedzeniu obok i zarówno on, jak i pierwszy oficer założyli maski tlenowe i włączyli głośnik, aby móc ponownie komunikować się z załogą pokładową . Chcę podkreślić, że działania załogi lotniczej były naprawdę niesamowite – powiedziała Jennifer Homendy, dodając, że było to chaotyczne i gwałtowne, ponieważ po do samolotu z zewnątrz wdarł się wiatr.

Fakt, że na miejscach 26A i 26B nie było pasażerów, to dzieło przypadku. Fotel 26A był zepsuty, a na siedzeniach 25A i 26A brakowało zagłówków. Z samolotu wywiało oparcie siedzenia na miejscu 26A i niektóre ze składanych stolików. Wszystkie maski tlenowe wypadły, a niektóre znajdujące się blisko otwartej dziury zostały wyrwane. Uszkodzeniu uległo także wykończenie wykładziny wewnątrz samolotu. Natomiast na zewnątrz samolotu nie stwierdzono żadnych uszkodzeń konstrukcyjnych.

Uziemienia i odwołania

Alaska Airlines uziemiły swoją flotę MAX 9 i oświadczyły, że przeprowadzają inspekcję zatyczek we wszystkich swoich samolotach. W sobotni wieczór linia podała, że ​​odwołała 160 lotów, „co dotknęło około 23 000 pasażerów”. W niedzielę — 150, a w poniedziałek — 60. Alaska Airlines szacują, że zakłócenia będą trwały co najmniej do połowy tygodnia.