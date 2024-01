Zmiana w PAŻP. Premier Donald Tusk ma nową, doświadczoną kandydatkę

Z dostępnych informacji wynika, że premier Donald Tusk ma powołać Magdalenę Jaworską jeszcze dzisiaj, w czwartek 4 stycznia.

Magdalena Jaworska jest osobą doskonale znaną w branży transportowej. W latach 2008-2014 była zastępcą Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, skąd przeszła do PAŻP na stanowisko wiceprezesa ds. finansowo-administracyjnych. Rok później awansowała na szefową agencji, o której mówiła wtedy, że dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań stanie się „perełką” nie tylko w regionie, ale i w Europie.

Nowa szefowa PAŻP

Z PAŻP odeszła w końcu 2016 roku i wyjechała do Brukseli, gdzie została członkiem zespołu Komisji Europejskiej ds. żeglugi powietrznej (Performance Review Body of the Single European Sky), ciała doradzającego KE. Zastąpił ją, jako p.o. kontroler ruchu lotniczego, Janusz Janiszewski, który stracił to stanowisko w marcu 2022 r. podczas konfliktu ze związkowcami w PAŻP.

Atmosfera w PAŻP była wówczas tak napięta, że minister infrastruktury, któremu podlega agencja, zdecydował się odwołać Janiszewskiego ze stanowiska. Zastąpiła go Anita Oleksiak, której najważniejszym zadaniem było złagodzenie konfliktu, w tym masowego odchodzenia kontrolerów z PAŻP, co groziło wręcz paraliżem ruchu nieba nad Polską. Organizacja Eurocontrol, odpowiadająca za bezpieczeństwo żeglugi powietrznej w Europie, była wówczas nawet gotowa do przekierowania ruchu znad Polski.