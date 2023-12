Nowe ustalenia ws. awarii pociągów Newagu. Morawiecki od maja wiedział o aferze

Dwa tygodnie temu w branży kolejowej zawrzało po ujawnieniu skandalu dotyczącego podejrzanych awarii pociągów osobowych Impuls produkowanych przez Newag. Jako pierwszy o aferze napisał Onet. Wynajęta przez firmy kolejowe z całego kraju grupa hakerów Dragon Sector, zajmująca się bezpieczeństwem IT, ustaliła, że Newag celowo wywoływał awarie w swoich pociągach, by przejąć intratne zlecenia na ich naprawę. Chodziło o tajemnicze usterki pociągów kursujących m. in. w ramach PolRegio, Kolei Dolnośląskich i Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie.

Newag ostro odpowiedział na oskarżenia młodych polskich informatyków, nazywając je „oszczerstwem”. Firma kontrolowana przez Zbigniewa Jakubasa przekonywała, że nie wprowadzała w oprogramowaniu do swoich pociągów żadnych rozwiązań, które miałyby prowadzić do celowych awarii i zasugerowała, że to konkurencja mogła ingerować w oprogramowanie.

Newag zawiadomił prokuraturę

Tymczasem na jaw wyszły nowe ustalenia w tej sprawie. Jak dowiedział się Onet z korespondencji z Newagiem, spółka z Nowego Sącza pod koniec maja 2022 r. złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie „o nieuprawnionej ingerencji w systemy bezpieczeństwa”, a więc w czarną skrzynkę pociągu. Newag twierdził, że ktoś kręcił licznikami przebiegu pojazdów. Sprawa szybko trafiła do mediów i spekulowano udział rosyjskich cyberprzestępców. Tymczasem polski zespół informatyków niedługo po tym zaczął swoje badania nad awariami pociągów na zlecenie krajowych firm kolejowych.