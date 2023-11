Virgin Atlantic testuje zrównoważone paliwo w locie przez ocean. Są kontrowersje

Zielone paliwo pozwoli ograniczyć emisję CO2

Dla przewoźników SAF to klucz do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto w najtańszy sposób, gdyż można go stosować w istniejących samolotach (i nie wymaga to inwestycji np. w maszyny o silnikach elektrycznych). Problemem jest jednak dostępność tego rodzaju paliw, którego produkcja wynosi mniej niż promil produkcji paliwa lotniczego na świecie. Branża oczekuje od rządu wsparcia przy rozkręcaniu produkcji. Przedstawiciele rządu uważają z kolei, że inwestycje w branżę SAF mogą przynieść nowe miejsca pracy i rozwój gospodarczy.

Lot Virgin Atlantic następuje kilka dni po tym, jak linie Emirates przeprowadziły udany krótki przelot swojego Airbusa 380 zasilanego SAF. Przygotowania do dzisiejszego przelotu Boeinga 787 trwały rok i wymagały współpracy ze strony producenta silników (Rolls-Royce) i innych partnerów. Na pokładzie lotu VS100 naukowcy będą badać emisje gazów innych niż dwutlenek węgla i to, ile będzie smug kondensacyjnych i emisji cząsteczek stałych.

Ekolodzy krytykują niektóre szczegóły związane z przelotem. Szczególnie mocno dostało się oświadczeniu urzędników, którzy deklarowali, że dzięki SAF "latanie bez poczucia winy stanie się rzeczywistością".

- Pomysł, że ten lot w jakiś sposób przybliża nas do latania bez poczucia winy, to żart – stwierdziła Cait Hewitt z Aviation Environment Federation.

Jej zdaniem zwiększenie w zrównoważony sposób produkcji SAF będzie bardzo trudne i choć oczekuje na przyszłe lepsze rozwiązania technologiczne, to na ten moment jedynym sposobem ograniczenia emisji jest ograniczenie lotów.