LOT przegrywa w Sarajewie. Nie dostanie dopłat do połączeń

Ryanair, Wizz Air i turecki SunExpress zakwalifikowały się do wsparcia finansowego. Na jakich trasach uzyskają dopłaty i w jakiej wysokości Bośniacy podadzą w późniejszym terminie.

W tej konkurencji startowały jeszcze LOT i TUI Airways, ale komisja uznała, że nie spełniły one warunków przetargu.

Natomiast Norwegian Air Shuttle złożył ofertę już po wyznaczonym terminie i w rezultacie jego wniosek nie został uwzględniony w przetargu. Co ciekawe Wizz Air niedawno zawiesił operacje z Sarajewa, ponieważ uznał, że są nieopłacalne. Teraz wrócił, bo dostanie dopłaty.

Publiczne wezwanie skierowane było do linii lotniczych, aby uruchomiły nowe operacje , a jeszcze lepiej — żeby utworzyły swoją bazę w Sarajewie. Subsydia mają być wypłacane na połączenia, które nie były obsługiwane przez ostatnich 12 miesięcy, bądź uruchomią kierunki do strategicznie ważnych miejsc docelowych, albo otworzą połączenia z lotami długodystansowymi, czyli trwającymi dłużej niż sześć godzin. Wysokość dotacji nie została podana do wiadomości publicznej.

LOT przegrywa w Sarajewie

Trasy uznawane za strategiczne z Sarajewa to Berlin, Memmingen, Malmo, Göteborg, Kopenhaga, Paryż, Bazylea, Amsterdam, Eindhoven, Londyn, Bruksela, Rzym, Mediolan, Budapeszt, Praga, Barcelona, ​​Girona, Madryt, Genewa, Bari, Sztokholm, Oslo, Duesseldorf, Ateny, Tirana, Skopje, Izmir, Antalya, Podgorica, Abu Zabi, Warszawa, Hongkong, Singapur, oraz dowolne miejsce w Chinach, Indonezji, Jordanii, Japonii, Libanie, Indiach, Izraelu i Malezji, a także jak każde inne lotnisko w Ameryce Północnej.