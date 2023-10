Nowa strategia LOT. 20 nowych kierunków

Nowa strategia oparta jest na czterech filarach. LOT ma być: większy, lepszy, odpowiedzialny społecznie i stabilny finansowo.

Czy to jest wykonalne? Zdaniem prezesa firmy, Michała Fijoła - jak najbardziej. Jest to plan nawet mniej ambitny, znacznie bardziej wyważony biznesowo, niż ten z lat 2016-2023, kiedy LOT zwiększył przewozy z 5,5 mln do 10,5 mln prognozowanych na 2023 rok, a liczbę kierunków z 40 do ponad 100. Dzisiaj we flocie firmy jest 75 maszyn, a już w 2024 dojdzie do niej kolejnych pięć samolotów B737 MAX.

Nowe samoloty i więcej zmian

Powiększy się flota regionalna. W przyszłym roku, najprawdopodobniej w II kwartale, LOT zdecyduje się czy wybierze Airbusa A220, czy Embraera E-2. Zwiększy się także flota szerokokadłubowa, która ma obsługiwać nowe kierunki. Od 2026 roku całkowicie zmienią się kabiny w dreamlinerach. Pojawią się w nich fotele firmy Recaro. W klasie biznes układ 2-2-2 zostanie zastąpiony 1-2-1. Czyli każdy pasażer będzie miał swobodny dostęp do przejścia. Nowością ma być także szybki internet oraz nowy system rozrywki pokładowej (IFE) we współpracy z firmą Safran. Modernizacja floty to także element odpowiedzialności społecznej, w tym korzystanie z paliw ekologicznych (SAF) i syntetycznych. LOT podpisał już odpowiednie porozumienie z Orlenem, który będzie ich dostawcą.

Zagęszczenie siatki

LOT planuje otwarcie nowych połączeń do Stanów Zjednoczonych (Boston, San Francisco, Waszyngton), Kanady (Montreal), ale także na Dalekim Wschodzie do Wietnamu (Hanoi, Ho Chi Minh City), Tajlandii (Bangkok), Japonii (Osaka), Chin (Kanton), Korei (Pusan) oraz powrót do Singapuru. Utrzymane zostaną połączenia z Budapesztu do Seulu.