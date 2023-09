Największy związek zawodowy kontrolerów SNCTA zawarł z Generalną Dyrekcją Lotnictwa Cywilnego (DGAC) porozumienie o rezygnacji z akcji strajkowych do końca września 2024 roku. Takie zobowiązanie znosi wszelkie obawy o loty tranzytowe przez Francję. Według najnowszych danych organu kontroli lotów Eurocontrol, w tygodniu od 6 do 12 września rejestrowano dziennie 32 514 wszystkich lotów wraz z przelotami w Europie. To o 7 proc. więcej niż w takim tygodniu rok temu. Z tego na Francję przypadało 4604 loty i przeloty dziennie (na Hiszpanię 5386 i na Niemcy 5357).

Wcześniej, w dniu porozumienia kontrolerów z urzędem lotnictwa, ich związek zawodowy oraz związek inżynierów kontroli nawigacji lotniczej UBSA-ICNA poinformowały o odwołaniu gotowości strajkowej przewidzianej na inaugurację mistrzostw świata w rugby. Oba związki porozumiały się z DGAC ws. dodatku inflacyjnego do zarobków.

Umowa z organizacją kontrolerów przewiduje podwyżkę wyrównawczą poborów i zobowiązanie rozejmu strajkowego do końca września 2024 oraz podjęcie w tym terminie nowych negocjacji placowych — poinformował agencję AFP jeden z szefów SNCTA.

Liczne strajki kontrolerów na początku roku związane z projektem reformy systemu emerytur zmusiły urząd lotnictwa do zwrócenia się do przewoźników o prewencyjne anulowanie części lotów. Te strajki rozsierdziły linie lotnicze obsługujące Francję, na którą przypada najwięcej przelotów w Europie — pisze dziennik „La Tribune”. Zrzeszenie Airlines for Europe zwróciło się w maju do Komisji Europejskiej, by wprowadziła „obowiązkowe postępowanie arbitrażowe” przed takim strajkiem albo „ochronę przelotów” nad krajem strajkujących pracowników.