W 2040 r. Polacy mają latać dwa razy częściej. Skorzystają aglomeracja i regiony

Liczyć się będą także Wrocław-Strachowice - 6,8 mln pasażerów (2,9 mln w 2022 r.), Poznań-Ławica może obsłużyć w 2040 r. ponad 5 mln pasażerów (2,2 mln w 2022 r.). Pozostałe porty lotnicze mogą odnotować łącznie ok. 3,5 mln pasażerów (2 mln w 2022 r.) Warunkiem osiągnięcia takich wyników w 2040 roku są jednak inwestycje w przepustowość we wszystkich portach lotniczych w Polsce.

Są i zagrożenia

Te wszystkie przewidywania mogą się oczywiście zmienić, ponieważ branża lotnicza jest bardzo wrażliwa na wydarzenia zewnętrzne. Pokazały to m.in. ataki terrorystyczne w Stanach Zjednoczonych 11 września 2001 r., oraz pandemia Covid-19. Z tego ostatniego kataklizmu branża lotnicza, nie tylko polska, ale i światowa wychodzi już od ponad dwóch lat.

Niekorzystne dla branży wydarzenia zewnętrzne to tylko prawdopodobieństwo. Natomiast wiadomo już, że Polska odnotuje spadek lotów nad swoim terytorium, bo z pewnością przez dłuższy czas nie otworzy się przestrzeń powietrzna nad Rosją i Białorusią. A to z kolei jest fatalną informacją dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP), dla której przychody z prowadzenia lotów nad naszym terytorium były ważną pozycją w budżecie. Co to znaczy? Ano to, że skoro PAŻP, tak jak inne agencje w krajach UE może się utrzymywać jedynie z zarobionych przez siebie pieniędzy, więc za swoje usługi będzie zmuszona kasować więcej. A to nie pozostanie bez wpływu na ceny biletów.

Prognoza ruchu lotniczego przygotowana przez ULC i gdańskich naukowców wydaje się całkowicie odmienna od założeń strategii dla polskiego lotnictwa, jaką przygotowuje i zapewne lada dzień zatwierdzi Rada Ministrów. W dokumencie rządowym zakłada się między innymi, że lotniska regionalne przestaną się rozwijać. ULC i gdańscy profesorowie widzą to zupełnie inaczej i w pełni zgodzili się z nimi przedstawiciele portów regionalnych obecni na prezentacji.