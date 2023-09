Kolejny z odcinków autostrady A2 darmowy jeszcze przed wyborami?

Do tej pory deklaracje rządzących zostały zrealizowane tam, gdzie było to łatwe. Z początkiem lipca zniesiono opłaty na odcinkach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad: na A2 pomiędzy Koninem a Strykowem oraz A4 od Wrocławia do Gliwic. 4 września wstrzymano do końca grudnia pobór opłat na koncesyjnym odcinku autostrady A1 z Gdańska do Torunia. Płatne pozostają dwa koncesyjne odcinki A2 oraz odcinek A4 Katowice–Kraków, zarządzany przez Stalexport.

Teraz minister infrastruktury mógłby jeszcze podjąć decyzję o zniesieniu opłaty na A2 pomiędzy Świeckiem a Nowym Tomyślem, bo jego koncesjonariusz (AWSA II) wynagradzany jest za dostępność trasy (to pieniądze m.in. na spłatę kredytów na budowę trasy, jej eksploatację i utrzymanie), a wysokość myta wpływającego do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) ustala państwo. Podobny mechanizm funkcjonuje na A1 Gdańsk–Toruń.

Ale na pozostałych koncesyjnych odcinkach mechanizm jest inny. Na A2 Nowy Tomyśl–Konin opłaty ustala i pobiera koncesjonariusz (AWSA), który w zamian ponosi koszty utrzymania drogi, ponosząc ryzyko związane z wielkością ruchu i wpływów. Rząd musiałby się z nim dogadać i zapewne dużo zapłacić. Podobnie w przypadku zarządzanego przez Stalexport odcinka A4 Katowice–Kraków. Jednak także z tym koncesjonariuszem nie podjęto do tej pory żadnych rozmów, co potwierdził nam rzecznik spółki Stalexport Autostrada Małopolska.

Mimo rządowych deklaracji na darmowych autostradach kierowcy tylko pozornie zyskają. Decyzje o zniesieniu opłat mocno nadszarpują budżet budowy dróg. Ich likwidacja na odcinkach A2 i A4 zarządzanych przez GDDKiA oznacza stratę ok. 200 mln zł rocznie (takie przyniosły one wpływy w 2022 r.). A jak podaje Ministerstwo Infrastruktury, koszt wstrzymania poboru na autostradzie Gdańsk–Toruń tylko w okresie wrzesień–grudzień 2023 r. to ok. 73 mln zł. Tych pieniędzy braknie na budowę dróg. W rezultacie dla zrekompensowania utraconych wpływów w KFD i utrzymania programu inwestycji drogowych rząd będzie musiał sięgnąć do kieszeni kierowców w inny sposób, np. zwiększając w przyszłości opłatę paliwową.

Kulczyk wyda 1 mld zł

Tymczasem sprzedaż autostrady (za ok. 3 mld zł) to przełomowy moment w biznesie Sebastiana Kulczyka. Przygotowano strategię, która zakłada, że w ciągu trzech lat Kulczyk Investments (KI) wyda na inwestycje około 1 mld zł, poszukując spółek średniej wielkości, by je rozwijać i konsolidować. Istotne będą cztery obszary: software, zwłaszcza informatyczne usługi typu SaaS dla biznesu, nieruchomości w sektorze premium, biotechnologia oraz nowoczesna energetyka (technologie zwiększania efektywności energetycznej). KI chciałby zainwestować w pięć do siedmiu podmiotów.

Biznes Kulczyka ma się opierać na dwóch filarach. Jeden to fundusz Manta Ray VC, inwestujący w nowe spółki technologiczne, m.in. w systemie edukacji, zdrowia oraz w infrastrukturze. W ostatnich pięciu latach zainwestował w ok. 40 firm z całego świata ponad 200 mln euro. Wśród nich są co najmniej cztery firmy, których wartość może wkrótce sięgnąć 1 mld dol.