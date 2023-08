W niecałe 5 godzin z Krakowa do Gdańska. PKP Intercity przyspiesza pociągi

Kolej zapowiada, że od września przyspieszy pociągi. Jak zapowiedział dalekobieżny przewoźnik PKP Intercity, od 3 września, kiedy wejdzie w życie kolejna w tym roku korekta rozkładu jazdy, ekspresy na najbardziej popularnych trasach będą jechać krócej. Najszybszy pociąg PKP Intercity ma pokonywać trasę z Krakowa do Gdańska w 4 godziny i 50 minut, a z Krakowa do Warszawy w 2 godziny i 10 minut. Natomiast ekspres z Warszawy do Wrocławia pojedzie w 3 godziny i 33 minuty.

PKP Intercity zapowiada także powrót części pociągów na trasę przez Warszawę Centralną. Ruch na tej linii bardzo ogranicza modernizacja Warszawskiego Węzła Kolejowego. Od 3 września znów będzie tamtędy kursować część pociągów w kierunku zachodnim, w tym pociągi z Warszawy do Berlina. Mimo to, aż 89 pociągów, głównie na kierunku wschodnim, nadal będzie kierowana przez stację Warszawa Gdańska, krytykowaną przez podróżnych za niedostateczne przygotowanie do obsługi tak dużej liczby połączeń.

Nie wiadomo, na jak długo uda się PKP Intercity utrzymać zapowiedziane we wtorek skrócenie czasu połączeń. Już wiadomo, że od 11 listopada będzie obowiązywać kolejna korekta rozkładu jazdy. Tak częste zmiany są wymuszane trwającą modernizacją linii kolejowych, która ma usprawnić podróże, ale efekty są dalekie od oczekiwań. Przykładowo jazda Pendolino pomiędzy Warszawą a Krakowem wciąż zabiera 2,5 godziny, tyle co w połowie ubiegłej dekady. Z Warszawy do Wrocławia ekspres premium jedzie blisko 4 godziny, o pół godziny dłużej niż w 2015 r.