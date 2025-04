Gwiazdy teatralnej przemocy: Lupa, Strzępka, Poniedziałek i inni pod pręgierzem

Wśród „czarnych charakterów” jest Maja Kleczewska z czasów, kiedy o przemocowości chyba się nie mówiło. Innym się upiekło.

To, że tworzę listę uwag i wątpliwości nie świadczy wcale, że uważam książkę za złą. Wątpliwości miałbym jednak również do wybiórczo stosowanej zasady „przedawniania win” wobec niektórych gigantów. Tadeuszowi Kantorowi chyba ostatecznie u Dzieciuchowicz się upiekło. I ja to rozumiem, bo śmiałem się, gdy rzucił we mnie ciężką książką po niewygodnym pytaniu.

Nie jestem pewien, czy na podobną wyrozumiałość mógł liczyć Mikołaj Grabowski i Jerzy Jarocki. Grabowski wolał zresztą przeprosić i zrezygnować z pracy pedagogicznej niż wikłać się w niejasne dla siebie nowe zasady. Podobnie jak Żuk Opalski, który chce mieć prawo do tego, by dziwić się, że student szkoły teatralnej nie zna „Czarodziejskiej góry”. Dla innych takie wymaganie to opresyjność. Oczywiście: z jednej strony nie wolno zawstydzać, z drugiej zaś warto więcej czytać.

Historia Krystiana Lupy i Waginetu Moniki Strzępki

Dzieciuchowicz wprowadza w historię środowiska, gdzie przemoc była kiedyś uważana za metodę pedagogiczną, a inicjację na studiach stanowiły brutalne „fuksówki”, które stawały się festiwalami sadyzmu. Buntowali się przeciwko temu m. in. Michał Żebrowski i jego koledzy. Trzeba zrozumieć to, o czym pisze Dzieciuchowicz i mówią jej rozmówcy: dla młodego pokolenia każdy rodzaj agresji czy obecności alkoholu, będący normą dla starszych pokoleń - nie może mieć miejsca. Musiał nastąpić taki bunt jak w łódzkiej filmówce.

Teraz nawet najwięksi muszą się tłumaczyć ze swoich postępków, bo potwierdzana kolejnymi premierami licencja geniusza nie usprawiedliwia pomiatania ludźmi. Tłumaczy się i ma swoich przekonujących obrońców Krystian Lupa, także w sprawie konfliktu z Joanną Szczepkowską.