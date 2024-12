Kaczyński, Tusk, Hitler i Lupa, czyli „klika” na scenie

Wszystkie sceny wzbudzają zasłużone wybuchy śmiechu na widowni tak jak w kabarecie, zaś do galerii bohaterów uosabiających polski pejzaż społeczny doskakuje – dosłownie – córka (Natalia Bielecka) Bożeny, która odnalazła się w życiu dopiero jako barbie-kobyłka w różowych kostiumie. Spełnia się w relacji zwanej koń-strzeństwem (w analogii do modnego wśród feministek siostrzeństwa) z Brygidem, który kwestionuje tradycyjny podział płci i chodzi z atrapą końskiego łba na głowie. Jest też prostytut idący na plebanię do księdza, co grozi śmiercią.

Sumując: Piaskowski z Sulimą podszczypują wszystkich. Lewicę, prawicę, starych i młodych. Ale najbardziej Krystiana Lupę.

Krystian Lupa

W spektaklu parioduje go genialnie Tomasz Kocuj. Lupę gra więc aktor, który naprawdę mógł się czuć porzucony przez reżysera, gdy w czasach rządów PiS musiał on ograniczyć ze względów budżetowych obsadę „Procesu” po zniszczeniu przez prawicę Teatru Polskiego we Wrocławiu i ratunkowym przeniesieniu spektaklu do Warszawy. Innym cytatem ze świata Lupy jest scenograficzny motyw studni, który nawiązuje do powiedzenia inscenizatora i tytułu dokumentu o nim „Spróbujmy skoczyć do studni”, który został uznany za atak na styl prób Lupy.

„Persona. Ciało Bożeny" W spektaklu Krystiana Lupę parioduje genialnie Tomasz Kocuj Foto: Jeremi Astaszow/ mat. pras.

Wszystko to układa się w precyzyjnie skomponowaną całość, w której najbardziej ryzykowna w odbiorze widzów może być kolejna scena, gdy bezładnie, campowo poprzebierani aktorzy grają spotkanie Hitlera, zwanego czule Dolfim, ze swoimi wojennymi ofiarami, gdy nazista prosi ich o wybaczenie. Rzecz nie jest „od czapy”: wiemy bowiem, że rodzinną traumę przejęła po babci zgwałconej w czasie wojny Bożena. Zgodnie z teorią radykalnego wybaczenia wybacza barbarzyńskim żołnierzom. Analogicznie: najbardziej radykalnym w sferze publicznej wybaczeniem jest gest odpuszczenia win Hitlera przez Żydów i inne ofiary, bo jak pisał Herbert – nie waszym przywilejem jest wybaczanie w imieniu pomordowanych.

Ale jeśli, choćby w formie teatralnej fantazji, jaką oglądamy w sosnowieckim spektaklu, Żydzi i Polacy wybaczają w czułej ceremonii Hitlerowi, co może być dla Sulimy i Piaskowskiego proste, ponieważ mówią o wydarzeniach, które są dla ich generacji taką prahistorią jak epoka dinozaurów, to czy wyobrażają sobie, że wyborcy Tuska wybaczą Kaczyńskiemu i na odwrót?