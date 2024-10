Bardziej tajemnicza niż złoty pociąg podróż Pawła Soszyńskiego po Wałbrzychu

Paweł Soszyński, zmarły w 2021 r., był m. in. dramaturgiem, ale też autorem stworzonego na Wałbrzyskiej przez ówczesny Narodowy Instytut Audiowizualny internetowego magazynu Dwutygodnik.com.

Paweł Soszyński i „Mary Poppers”

Po personalnych i organizacyjnych zmianach FINA, obecnie pod dyrekcją Tomasza Kolankiewicza wybranego w konkursie, pokaże spektakl zrealizowany według tekstu Pawła Soszyńskiego „Mary Poppers”, przygotowany przez Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu.

Pokazuje on fantastyczny Wałbrzych, jaki mało kto zna. To opowieść o miłości, nostalgii i szaleństwie. Paweł Soszyński zaprojektował podróż po na pozór zwykłych barach i zapuszczonych salonach – jednak kurz w nich mieni się kolorami tęczy.

Dramat został napisany specjalnie dla wałbrzyskiej aktorki Angeliki Cegielskiej. Zderza indywidualne historie – pełne bólu, delikatności i złości – z perspektywą dosłownie kosmiczną. „Piotruś Pan nie jest chłopcem, który nie chce dorosnąć – jest kimś, kto nie chce być mężczyzną” – napisał Soszyński w tej opowieści stworzonej dla kobiety i wykraczającej poza płciowe konwenanse. Reżyseria: Mirella Burcewicz, Angelika Cegielska i Witold Mrozek.



„Mary Poppers” na Wałbrzyskiej

Magdalena Piekarska w „Notatniku Teatralnym” napisała: „Udaje się coś, co zakrawa na cud: sprawić, że widz już na starcie wierzy w fantazję Soszyńskiego – i jest to wiara tak ślepa, że po spektaklu nie ma już znaczenia, czy mieliśmy do czynienia z raportem z podziemnego życia miasta, czy z marzeniem o tym życiu”.