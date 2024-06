Po Monice Strzępce Wojtek Faruga zostanie powołany na szefa Teatru Dramatycznego

Chcemy, by Teatr Dramatyczny był miejscem, które łączy, także przeciwieństwa, miejscem otwartym dla wszystkich, miejscem dialogu, miejscem, które nie wyklucza ze względu na światopogląd, wiek, gust czy wykształcenie. Chcielibyśmy, by był spoiwem wielu pokoleń, miejscem spotkań i wymiany myśli, które połączy wiele środowisk. Ważne jest dla nas, by teatr miał różnoraki repertuar, który przyciągnie widownię o bardziej tradycyjnych upodobaniach (Duża Scena) jak i odbiorców bardziej progresywnych (Mała Scena).

Wojciech Faruga i Julia Holewińska podkreślają: „W dobie kryzysu, inflacji, ale także nadprodukcji, łączenie zasobów warszawskich instytucji wydaje się niezwykle ważne. W ramach idei ŁĄCZENIA HORYZONTÓW ważne jest także, by Teatr Dramatyczny stał się pomostem do wymiany twórczej pomiędzy Wschodem a Zachodem. Teatr Dramatyczny jest teatrem miejskim, dlatego chciałbym, by odpowiadał na wyzwania współczesnej, dynamicznie zmieniającej się Warszawy z jej wielokulturowością i różnorodnością.

Do współpracy przy każdym spektaklu zapraszamy uznanych pisarzy i reżyserów, zależy nam bowiem na jak najwyższym poziomie literacko-artystycznym spektakli. W naszej propozycji programowej znaleźli się także reżyserzy i reżyserki filmowi. Łączenie osób zajmujących się literaturą i teatrem, a także filmem i teatrem, rozumiemy, jako kolejną płaszczyznę realizacji hasła SPAJANIA HORYZONTÓW. Wierzymy, że praca z nimi może być atrakcyjna dla zespołu aktorskiego Teatru Dramatycznego".

Szkic programowy kończy deklaracja:



„Zależy nam, by w Teatrze Dramatycznym pracowali reżyserzy i reżyserki, którzy rzadko współpracują z warszawskimi scenami. Mamy bowiem wrażenie, że kilka z warszawskich scen zaprasza tę samą grupę twórców i twórczyń, co mocno zaciera autonomiczność poszczególnych scen. Do współpracy pragniemy zapraszać również twórców i twórczynie spoza Polski.”