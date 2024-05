Berlińskie Spotkania Teatralne. O tym, jak krytykowany przez recenzentkę choreograf zaatakował ją psią kupą

W kolejnym odcinku reaktywowanego podcastu „Posłuchaj Plus Minus” porozmawiamy o tym, jak najbliższe wybory do instytucji unijnych doprowadzą prawdopodobnie do stworzenia zupełnie nowej Wspólnoty. Jaką strategię powinna obrać Polska w tych nowych politycznych przetasowaniach Parlamentu Europejskiego? Czy powinniśmy obawiać się wzrostu tendencji eurosceptycznych, a może jest to po prostu znak, że powracamy do idei ojców założycieli Unii Europejskiej? Tak czy inaczej, Unia Europejska z pewnością nie będzie już, taka jak kiedyś. Gościem Darii Chibner był Konstanty Pilawa – publicysta, wiceprezes Klubu Jagiellońskiego, współtwórca podcastu Kultura Poświęcona.