Burza w Teatrze Dramatycznym. Monika Strzępka ujawni wszystko wieczorem

Ta informacja przecina, choćby na krótko, najbardziej fantastyczne, ale pewnie w części prawdziwe spekulacje co do przyszłości dyrekcji Teatru Dramatycznego po medialnej burzy, spowodowanej zwolnieniami, odwołaniem premiery „Heks” i stanowisku autorki książki Agnieszki Szpili, która feministyczną zmianę w Dramatycznym określiła „patriarchalnym fejkiem”, nawiązując do sytuacji zespołu, zwolnień oraz innych problemów.

Deklaracja Strzępki

Ostatnim konkretem było stanowisko wiceprezydentki Warszawy Aldony Machnowskiej-Góry z czwartku 14 grudnia, o treści: „W związku z sytuacją w Teatr Dramatyczny wczoraj i dziś odbyliśmy spotkania z Moniką Strzępką. Mamy ustną deklarację o rezygnacji z funkcji dyrektorki z dniem 31 grudnia br. Żaden dokument do urzędu miasta nie dotarł. Zaraz po otrzymaniu, Miasto rozpocznie procedurę formalną związaną z odwołaniem Jej z tej funkcji. O dalszych krokach związanych z zapewnieniem funkcjonowania ciągłości instytucji będziemy informować na bieżąco”.

Ustna deklaracja do poniedziałku 18 grudnia nie została przez Monikę Strzępkę spełniona, a w środowisku teatralnym krążą informacje, że „Monika Strzępka się nie podda”, o tym, że nie tylko jedna w wicedyrektorek, ale też kilka aktorek poszło na zwolnienia, a także o konflikcie w gronie Kolektywu, a nawet próbie przejęcia kierownictwa przez jedną z wicedyrektorek.

Strzępka i PIP

O godz. 19.00 Monika Strzępka po raz pierwszy od niefortunnego wywiadu dla „Newsweeka”, w którym powiedziała, że nie może pracować z ludźmi o innych poglądach, przedstawi swoje stanowisko. Można się spodziewać wszystkiego.