- Ten dramat po raz pierwszy na żywo wybrzmi w Ogrodach Łazienek, w miejscach, które zaprojektował dla danych scen Wyspiański. – wyjaśniał podczas czwartkowej konferencji prasowej w Pałacu na Wyspie reżyser Leszek Zduń. - Jest minimalna zmiana, bo Wyspiański umiejscowił częściowo akcję pod Belwederem, a my będziemy mieli tę scenę przy Pałacu na Wyspie – dodawał.

Widzowie będą podążać za aktorami. Spektakl rozpocznie się o godz. 18 pod bramą od ulicy Myśliwieckiej, skąd zebrani przeniosą się do Podchorążówki, spod której ruszyła do ataku w listopadzie 1830 roku grupa spiskowców na siedzibę Wielkiego Księcia Konstantego, co dało początek wybuchowi powstania listopadowego. Potem widzowie przeniosą się do Pałacu na Wyspie, a następnie pod Pomnik Jana III Sobieskiego. Stamtąd ponownie wrócą pod Pałac. A na koniec przejdą do Amfiteatru.

Widzowie poprowadzi bóg wiatrów Eol i inne tajemnicze postacie. Jak w dramacie Wyspiańskiego w spektaklu mieszać się będzie świat realny z mitycznym. Na stawie pojawi się łódź Charona odpływająca do Hadesu.

Zdaniem reżysera mimo tragicznych wydarzeń związanych ze zrywem powstańczym, utwór Wyspiańskiego przenika także optymizm, wpisany w mit Demeter i Kory, mówiący o cyklicznym odradzaniu życia w naturze. W dramacie mit ten łączy się z wiarą w odzyskanie przez Polaków niepodległości.

Stanisław Wyspiański odwiedził Łazienki w Warszawie tylko raz na przełomie stycznia i lutego 1898, ale musiało być to bardzo silne przeżycie, skoro potem napisał wizyjną „Noc listopadową”, poruszający narodowy dramat.

- Jego wyobraźnię uruchomiła duża ilość zgromadzonych w Łazienkach dzieł sztuki nawiązujących do antyku. Także tutaj mieściła się Szkoła Podchorążych, w której kształcili się młodzi wojskowi. To oni byli inicjatorami niepodległościowego zrywu z listopada 1830 roku - tłumaczy Joanna Szumańska, specjalistka do spraw teatru. - Wyspiański widział Łazienki zupełnie inaczej niż Stanisław August – dodaje. Nie jako „wyspę szczęśliwą”, ale jako „przedsionek Hadesu".

Z kolei reżyser uzupełnia: -Staramy się interpretować dzieła klasyki polskiej zgodnie z ich duchem, więc wszyscy aktorzy będą grać w kostiumach z epoki. Oprócz aktorów będzie też grupa rekonstrukcyjna z Wojskowej Akademii Technicznej, która wcieli się w role podchorążych w mundurach z XIX wieku. Scenografię zaprojektował Marek Chowaniec; kostiumy - Aleksandra Reda i Agata Stanul; choreografię opracowała Angelika Skowronek.

Muzykę do spektaklu napisał Rafał Odrobina. Kompozytor opowiada, że pracując nad nią zrobił ponad sto szkiców dłuższych i krótszych utworów, które ostatecznie złożyły się na godzinę muzyki.

- Analizowałem przy tym zachowane fragmenty partytur Lucjana Marczewskiego do pierwszej inscenizacji „Nocy Listopadowej” w Warszawie w 1915/1916 roku. – tłumaczy. - I słuchałem muzyki takich niedoścignionych mistrzów, jak Zygmunt Konieczny, Stanisław Radwan, Stefan Kisielewski - najwspanialszych kompozytorów muzyki do tego spektaklu. Badałem też możliwości brzmieniowe instrumentarium starożytnej Grecji, jak gitara, czy harfa. I połączyłem dawne brzmienia ze współczesnym instrumentarium symfonicznym oraz brzmieniami elektronicznymi. W muzyce, która powstała pojawią się motywy przewodnie przypisane scenom i bohaterom. Nie zabraknie też „Etiudy Rewolucyjnej” Fryderyka Chopina, kończącej się symbolicznie dwoma strzałami armatnimi.

W spektaklu wystąpią aktorzy: Jacek Bończyk, Dorota Bzdyla, Michał Chorosiński, Jarosław Gajewski, Piotr Grabowski, Mateusz Grydlik, Arkadiusz Janiczek, Agata Klimczak-Kołakowska, Michał Konarski, Dariusz Kowalski, Filip Kowalczyk, Jacek Król, Szymon Kuśmider, Marcin Kwaśny, Maciej Maciejewski, Marcin Przybylski, Lidia Sadowa, Agnieszka Sitek, Anna Ułas, Przemysław Wyszyński, Sylwia Zmitrowicz.

Inscenizację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego