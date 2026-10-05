W ocenie obserwatorów zainaugurowana w poniedziałek 69-dniowa sesja parlamentu będzie sprawdzianem dla gabinetu Takaichi. Opozycja krytykuje projekty podatkowe oraz wrześniowe nominacje dla ministrów zamieszanych w skandal związany z funduszami politycznymi ujawniony pod koniec 2023 r.

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Obniżka podatku konsumpcyjnego bez emisji nowego zadłużenia

Podatek konsumpcyjny na żywność i napoje ma być obniżony z 8 do 1 proc. przez dwa lata od kwietnia 2027 r. Ulga będzie połączona ze świadczeniami pieniężnymi dla osób o średnich i niskich dochodach. – Aby zapewnić zaufanie rynków, zabezpieczymy środki bez polegania na emisji obligacji osłonowych, więc proszę zachować spokój – zapewniała Takaichi o odpowiedzialności fiskalnej.

Takaichi, która od 21 października 2025 r. jako pierwsza kobieta stoi na czele rządu Japonii, zapowiedziała też pięcioletni plan stymulowania inwestycji w kluczowych sektorach, takich jak sztuczna inteligencja, półprzewodniki oraz cyberobrona. Premierka zobowiązała się również do opracowania do końca roku strategii walki ze spadkiem populacji, który określiła mianem „narodowego kryzysu postępującego po cichu”. Odniosła się w ten sposób do opublikowanych w lipcu danych rządowych, według których liczba mieszkańców Japonii po raz pierwszy od 42 lat spadła poniżej 120 mln.

Premier Japonii o relacjach z Chinami: będziemy budować konstruktywne i stabilne stosunki

W kwestiach międzynarodowych Takaichi zapewniła o woli budowy stabilnych relacji z Państwem Środka. Relacje obu państw uległy drastycznemu ochłodzeniu po tym, gdy w listopadzie 2025 r. Takaichi zasugerowała możliwość japońskiej interwencji w przypadku ataku ChRL na Tajwan.

– Chiny są ważnym sąsiadem i mimo trudności na przestrzeni lat zbudowaliśmy długotrwałe relacje – oceniła szefowa rządu. Zaznaczyła przy tym, że Tokio zamierza kształtować z Pekinem „konstruktywne i stabilne stosunki”, domagając się jednocześnie od niego odpowiedzialnego zachowania na arenie międzynarodowej.

Takaichi zapowiedziała także „pełne wsparcie” dla Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w reakcji na sankcje nałożone w sierpniu przez USA na prezeskę tej instytucji, Japonkę Tomoko Akane.

W ocenie obserwatorów zainaugurowana w poniedziałek 69-dniowa sesja parlamentu będzie sprawdzianem dla gabinetu Takaichi. Opozycja krytykuje projekty podatkowe oraz wrześniowe nominacje dla ministrów zamieszanych w skandal związany z funduszami politycznymi ujawniony pod koniec 2023 r.