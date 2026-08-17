Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki stały za paradoksem silnego eksportu i wolniejszego wzrostu gospodarczego Japonii.

Jak działania rządu, w tym uwolnienie strategicznych rezerw ropy, wpłynęły na osłabienie popytu krajowego.

Jak globalny popyt na AI oraz ceny ropy naftowej zdefiniują przyszłość japońskiej gospodarki.

Dlaczego słabsze dane gospodarcze, zdaniem ekspertów, nie muszą zmienić kursu Banku Japonii.

Japoński PKB powiększył się w drugim kwartale, w ujęciu annualizowanym, o 1,1 proc. r/r, po zwyżce o 1,9 proc. w poprzednich trzech miesiącach. Średnio prognozowano wcześniej zwyżki o 2,1 proc. W ujęciu kwartalnym wzrost gospodarczy wyhamował z 0,5 proc. do 0,3 proc. To dane za pierwszy pełny kwartał uwzględniające wpływ wojny w Iranie, która spowodowała wzrost cen energii dla firm i gospodarstw domowych.

Reklama Reklama

– Wzrost był dodatni, ale szczegóły były nieco słabsze niż oczekiwano – twierdzi Kazutaka Maeda, ekonomista z Meiji Yasuda Research Institute.

Co wpłynęło na tempo wzrostu PKB Japonii?

Głównym motorem wzrostu był eksport – wysyłki z kraju przekroczyły oczekiwania we wszystkich trzech miesiącach kwartału. Pomógł w tym jednak głównie słaby jen. Popyt krajowy natomiast spadł. Spadek ten wynikał głównie z redukcji zapasów publicznych, co – według Norihiro Yamaguchiego, głównego ekonomisty ds. Japonii w Oxford Economics – było związane z uwolnieniem narodowych rezerw ropy naftowej przez rząd w celu radzenia sobie ze skutkami konfliktu na Bliskim Wschodzie. – Konsumpcja również zaskoczyła. Zakupy dóbr nietrwałych i konsumpcja usług spadły wraz z pogorszeniem nastrojów – wskazuje Yamaguchi.

Czytaj więcej Banki Bank Japonii podniósł stopy procentowe. Gospodarka Chin słabnie Główna stopa procentowa w Japonii została podniesiona do najwyższego poziomu od 31 lat. Tymczasem sprzedaż detaliczna w Chinach spadła po raz pierw...

Yoshiki Shinke, ekonomista w Dai-ichi Life Research Institute, zwraca natomiast uwagę, że słabość konsumpcji wynikała częściowo z czynników jednorazowych, w tym przesunięcia wydatków na konsumpcję rządową poprzez takie działania jak bezpłatne obiady szkolne. Dodaje, że czynniki, które obciążały nakłady kapitałowe, takie jak niepewność związana z konfliktem na Bliskim Wschodzie, słabną, a plany inwestycyjne przedsiębiorstw pozostają solidne. – Ogólnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że gospodarka pozostała odporna, pomimo wolniejszego niż oczekiwano wzrostu – uważa Shinke.

Jakie są perspektywy dla gospodarki japońskiej?

– Gospodarka pozostaje na ścieżce umiarkowanego ożywienia, przy czym wzrost napędzany eksportem kompensuje słabość popytu krajowego. Silny wzrost płac i wsparcie polityczne prawdopodobnie utrzymają ożywienie, podczas gdy wpływ sytuacji na Bliskim Wschodzie wymaga ostrożności – stwierdził Minoru Kiuchi, japoński minister gospodarki.

Na początku sierpnia Bank Japonii nieznacznie podniósł prognozę wzrostu PKB do 0,6 proc. z 0,5 proc. na rok fiskalny 2026 kończący się w marcu 2027 r. „Oczekuje się, że gospodarka Japonii będzie nadal umiarkowanie rosnąć, choć w zwolnionym tempie” – stwierdził bank centralny, wskazując na wysokie ceny ropy naftowej wynikające z konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jednak zostanie to częściowo zrównoważone przez działania rządu mające na celu ograniczenie wysokich cen ropy dla gospodarstw domowych, a także wzrost globalnego popytu związanego ze sztuczną inteligencją. Wiele japońskich firm jest zaangażowanych w łańcuch dostaw półprzewodników.

– Wzmocnienie konsumpcji wynikające z działań politycznych już zanika, a inflacja wzrośnie w drugiej połowie roku, gdy firmy przerzucą zwiększone koszty, pogarszając siłę nabywczą konsumentów – uważa natomiast Yamaguchi.

– Biorąc pod uwagę, że rozczarowujące wyniki były prawdopodobnie spowodowane czynnikami tymczasowymi, nie sądzę, aby najnowsze dane sugerowały osłabienie w przyszłości lub wpływały na termin kolejnej podwyżki stóp procentowych przez Bank Japonii – ocenia Maeda.