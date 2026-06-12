Informację o jego śmierci podał francuski dziennik „Le Monde”, powołując się na rodzinę artysty.

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David Hockney, słynny na całym świecie, zwłaszcza dzięki obrazom „A Bigger Splash” i „Pool Paintings”, brytyjski artysta tworzył dzieła między pop-artem a hiperrealizmem, nie wahając się używać jako źródeł inspiracji nowych technologii. Jego prace cechuje oszczędność techniki, zainteresowanie zagadnieniem światła w obrazie i zaczerpnięty z pop-artu i fotografii realizm w ukazywaniu prozaicznych tematów.

Z wystawy Davida Hockneya w Fundacji Louis Vuitton w Paryżu, czerwiec 2025 Foto: Fotorzepa/Magdalena Kowalczyk

David Hockney był portrecistą biografem

Hockney studiował w Bradford College of Art i Royal College w Londynie. W 1961 roku odwiedził Stany Zjednoczone, dokąd powrócił w 1964 na trzy lata, by wykładać na uniwersytetach stanowych Iowa, Kolorado i Kalifornii, a następnie mieszkał na zmianę w USA i Anglii, by w 1978 roku osiąść w Los Angeles.

Z wystawy Davida Hockneya w Fundacji Louis Vuitton w Paryżu, czerwiec 2025 Foto: Fotorzepa/Magdalena Kowalczyk

W pracach Hockneya przeważa tematyka autobiograficzna; najwięcej jest portretów, autoportretów i uroczych scen kameralnych, których bohaterami są jego przyjaciele i znajome wnętrza. Charakterystyczna dla nich swobodna elegancja i niezmącona świetlistość dominują także w martwych naturach Hockneya. W latach 80. zafascynowały go fotokolaże.

David Hockney wydał kilka cykli graficznych w formie albumów, jak np. ilustracje do Six Fairy Tales of the Brothers Grimm (1970) i The Blue Guitar (1977). Osiągnął także wysoką pozycję międzynarodową jako scenograf operowy i baletowy. Wydał wiele książek. W 2012 roku został uhonorowany przez brytyjską królową Elżbietę II Order of Merit.

Z wystawy Davida Hockneya w Fundacji Louis Vuitton w Paryżu, czerwiec 2025 Foto: Fotorzepa/Magdalena Kowalczyk

Ubiegłoroczna retrospektywa Hockneya w Paryżu była rekordowym sukcesem

Jego ubiegłoroczna wystawa w Fundacji Louis Vuitton w Paryżu, ustanowiła rekord frekwencji dla żyjącego artysty: 916 614 odwiedzin, pokonując historyczną, pierwszą retrospektywę poświęconą Salvadorowi Dalemu, którą udostępniono zwiedzającym w 1979 roku w paryskim Centre Pompidou.

Przez pewien czas był też najdroższym aktywnym malarzem na świecie, kiedy w 2018 roku na aukcji w Christie’s uzyskał 90,3 miliona dolarów za "Portret artysty" ("Pool with Two Figures"), obraz namalowany w 1972 roku.

Z wystawy Davida Hockneya w Fundacji Louis Vuitton w Paryżu, czerwiec 2025 Foto: Fotorzepa/Magdalena Kowalczyk

Z wystawy Davida Hockneya w Fundacji Louis Vuitton w Paryżu, czerwiec 2025 Foto: Fotorzepa/Magdalena Kowalczyk

Z wystawy Davida Hockneya w Fundacji Louis Vuitton w Paryżu, czerwiec 2025 Foto: Fotorzepa/Magdalena Kowalczyk