Auguste Renoir i nowoczesna miłość. Czego oczekują tłumy na wystawie w Paryżu

Paryskie muzeum prezentuje dwie wyjątkowe wystawy. Pierwsza „Renoir i miłość: Szczęśliwa nowoczesność” mówi o epoce artysty i zgłębia temat miłości w jego twórczości. Pokazuje blisko 60 obrazów Renoira (1841-1919), słynne arcydzieła ze zbiorów własnych Musée d'Orsay oraz sprowadzone z Londynu, Bostonu, Los Angeles, Sztokholmu. W zasadzie doskonale znamy je z reprodukcji. Ale zobaczenie ich na żywo zmienia optykę; obcowanie z oryginałem przywraca świeżość spojrzenia. Wystawa później pojedzie do National Gallery w Londynie i Museum of Fine Arts w Bostonie, które są jej współorganizatorami.