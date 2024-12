Ustawa przyjęta w 1963 roku spowodowała, że każdy z 9 milionów mieszkańców Szwajcarii, w tym obcokrajowcy i uchodźcy, ma zapewnione miejsce w bunkrze chroniącym przed bombami i promieniowaniem jądrowym.

- W nadchodzących latach Konfederacja (Szwajcarska) chce usunąć niektóre wyjątki od obecnych zasad i odnowić niektóre ze starszych schronów – powiedział agencji Reutera Louis-Henri Delarageaz, dowódca obrony cywilnej w kantonie Vaud w zachodniej Szwajcarii. Rząd w październiku rozpoczął konsultacje, aby zapewnić Szwajcarii „odporność w przypadku konfliktu zbrojnego” i planuje modernizację starych budynków o wartości 220 milionów franków szwajcarskich (250 milionów dolarów).

Schrony atomowe w Szwajcarii. Miejsce dla wszystkich mieszkańców kraju

- Nie oznacza to, że przygotowujemy się do konfliktu – to nie jest przesłanie – ale mamy sieć schronów i musimy je utrzymać i upewnić się, że są funkcjonalne – tłumaczy Delarageaz.

W wiosce Bercher w kantonie Vaud funkcjonariusze obrony cywilnej sprawdzali bunkier wybudowany pod blokiem mieszkalnym. Działania przeprowadzono w ramach obowiązkowej kontroli, która przeprowadzana jest co 10 lat. Jeden z pracowników próbował otworzyć drzwi schronu, jednak ciężka konstrukcja nie drgnęła. Problemem był również m.in. stan tunelu ewakuacyjnego.