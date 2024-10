04:42 W obwodzie lwowskim pirotechnicy zdetonowali głowicę pocisku hipersonicznego Kindżał

Głowicę odnaleziono dwa miesiące po zmasowanym ataku powietrznym Rosji na Ukrainę z końca sierpnia, w czasie którego atakowany był m.in. obwód lwowski.



04:40 Straż graniczna publikuje nagranie z ataku drona na rosyjski magazyn w rejonie Wołczańska

Atak przeprowadzono za pomocą drona Wampir.



04:37 Ukraińska policja ewakuowała rodzinę z trójką dzieci z Prymorśka (WIDEO)

Miasto znajdujące się w obwodzie zaporoskim znajduje się pod ciągłym ostrzałem Rosjan. O pomoc w ewakuacji poprosiła 35-letnia matka trojga dzieci. Tymczasowe zakwaterowanie znaleziono dla rodziny w obwodzie lwowskim.



04:34 W nocy ukraińskie drony atakowały Kijów

Na stolicę spadły szczątki zestrzelonych dronów, które wywołały pożar w otwartym terenie w rejonie darnyckim. Pożar został szybko opanowany.



04:32 Prezydent Serbii zapewnia, że jego kraj nie wprowadzi sankcji wobec Rosji

Aleksandar Vučić zapewnił o tym w czasie obchodów 16. rocznicy powstania Serbskiej Partii Postępowej, której jest współzałożycielem. - Nie będziemy wprowadza sankcji wtedy, kiedy ktoś sobie tego życzy – mówił prezydent kraju.



04:29 Władimir Putin: Moskwa nie ma narzędzi, by doprowadzać do niepokojów w europejskich stolicach

- W czasie konferencji prasowej padło pytanie czy stoimy za niepokojami w niektórych stolicach. To kompletny nonsens. Nie mamy narzędzi, by organizować jakieś marsze, niepokoje – powiedział Putin w czasie spotkania z prezydentem Republiki Serbskiej wchodzącej w skład Bośni i Hercegowiny Miloradem Dodikiem.



04:27 Sekretarz generalny ONZ spotkał się w Kazaniu z Władimirem Putinem

Do spotkania Antonio Guterresa z Putinem doszło na marginesie szczytu BRICS w Kazaniu. W rozmowie z prezydentem Rosji sekretarz generalny ONZ opowiedział się za swobodą nawigacji na Morzu Czarnym, która ma znaczenie zarówno dla Ukrainy, jak i dla Rosji oraz światowego bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego.



04:24 Łukaszenko: Nigdy nie było tematu wejścia Białorusi do Federacji Rosyjskiej

W wywiadzie udzielonym dziennikowi „Izwiestia” przywódca Białorusi Aleksandr Łukaszenko stwierdził, że wejście do Federacji Rosyjskiej „nigdy nie było tematem” w relacjach między Rosją a Białorusią. Łukaszenko dodał, że on sam nie jest zwolennikiem połączenia obu krajów „w żadnych okolicznościach”, niezależnie od tego co się mówi w „wysokich kręgach”. - Mamy wystarczająco dużo specjalistów, by zbudować bliskie relacje w Państwie Związkowym, by stworzyć Państwo Związkowe, zachowując dwa suwerenne państwa – przekonywał przywódca Białorusi. - Możemy zbudować relacje, które są bliższe i silniejsze niż w państwie unitarnym – zapewnił.



04:22 Hamas poprosił m.in. Rosję o pomoc w doprowadzeniu do zawieszenia broni w Strefie Gazy

O prośbie skierowanej do Rosji, ale również do Chin i Algierii mówił w rozmowie z telewizją Al Mayadeen członek biura politycznego Hamasu Osama Hamdan.

04:18 Atak ukraińskich dronów na obwód biełgorodzki

Kilka ukraińskich dronów zostało zestrzelonych nad rejonami biełgorodzkim i jakowlewskim w obwodzie biełgorodzkim – poinformował gubernator tego obwodu Wiaczesław Gładkow. W wyniku ataku nikt nie ucierpiał. W czasie ataku we wsi Jasnyje Zory uszkodzony został samochód i linia wysokiego napięcia. Mieszkańcy wsi zostali pozbawieni prądu. Z kolei wieś Tiszanka znalazła się pod ostrzałem artyleryjskim. Uszkodzone tam zostały budynki mieszkalne, linia wysokiego napięcia i gazociąg.



