05:13 Pożar na lotnisku wojskowym w obwodzie lipieckim

Informacje takie przekazuje lokalny oddział Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Pożar miał wybuchnąć na „lotnisku wojskowym numer trzy”.



05:12 W serwisie Telegram pojawiają się nagrania z zaatakowanego przez drony Lipiecka

Na nagraniach widać łuny pożarów i słychać eksplozje.



04:46 Przed północą eksplozje rozległy się w Dnieprze

Wcześniej informowano, że w stronę miasta zmierzają drony-kamikadze.



04:45 W nocy w Kijowie i obwodzie kijowskim ogłoszono alarm powietrzny

Alarm ogłoszono w związku z groźbą ataku dronów-kamikadze.



04:42 W Lipiecku wstrzymano funkcjonowanie komunikacji miejskiej

Informacje takie przekazuje gubernator obwodu, Igor Artamonow. Do odwołania pracę mają wstrzymać też działające w mieście przedsiębiorstwa.



04:37 SBU zidentyfikowała dwóch rosyjskich żołnierzy podejrzanych o stosowanie tortur

Dwaj podejrzani to dowódca 175. Samodzielnego Batalionu Rozpoznania 76. Dywizji Powietrzno-Desantowej Federacji Rosyjskiej, ppłk Denis Suworow i jego zastępca, kapitan Asłan Kaskułow. W pierwszych dniach wojny mieli oni uczestniczyć w walkach na terenie obwodu kijowskiego. W Buczy, 6 marca 2022 roku, podlegli im żołnierze mieli zatrzymać zastępcę rektora Akademii Służby Bezpieczeństwa Narodowego, płk Ołeksija Teliżenkę. Pułkownik SBU został przez nich zabrany na stanowisko dowodzenia w lesie, gdzie przywiązano go do drzewa i przez wiele godzin torturowano. Płk Teliżenko zmarł w wyniku doznanych obrażeń.



04:33 Zmasowany atak dronów na Lipieck

O ataku poinformował gubernator obwodu lipieckiego, Igor Artamonow. W wyniku ataku uszkodzony został obiekt infrastruktury energetycznej. W wyniku uszkodzenia w obwodzie lipieckim doszło do przerw w dostawach prądu. W związku z atakiem i „eliminacją konsekwencji detonacji materiałów wybuchowych” w rejonie lipieckim wprowadzono stan wyjątkowy. Władze zdecydowały się na ewakuację czterech miejscowości.



04:32 W nocy Ukraińcy atakowali okupowany Sewastopol

Szef władz okupacyjnych, Michaił Razwożajew, napisał w serwisie Telegram o zniszczeniu dwóch bezzałogowych łodzi w pobliżu Sewastopola, a także o zniszczeniu pocisku przeciwokrętowego Neptun nad Morzem Czarnym w pobliżu miasta.



04:30 Nad obwodem biełgorodzkim strąconych zostało w nocy 29 dronów

Gubernator obwodu, Wiaczesław Gładkow, informuje o „zmasowanym ataku dronów” na obwód. Według przekazywanych przez niego informacji w ataku nikt nie ucierpiał. W wyniku ataku w mieście Nowyj Oskoł w płomieniach stanął budynek na terenie przedsiębiorstwa przemysłowego.



04:27 Rosyjskie samoloty szturmowe zaatakowały jednostki ukraińskie w rejonie pogranicza obwodu kurskiego

Takie informacje przekazuje Ministerstwo Obrony Rosji. Atak na ukraińskie jednostki miały przeprowadzić samoloty Su-25.



04:25 Ukraińcy przenieśli walki na teren Rosji.

Od 6 sierpnia trwają walki sił rosyjskich z jednostkami ukraińskimi, które wdarły się do obwodu kurskiego w Rosji. „Sudżę zasadniczo straciliśmy. A to ważny ośrodek logistyczny” - oznajmił popularny bloger wojskowy Jurij Podolak, cytowany przez Reutersa, dodając, że siły ukraińskie prą dalej na północ w stronę miasta Lgow. „Generalnie sytuacja jest trudna i stale się pogarsza, chociaż tempo ukraińskiej ofensywy wyraźnie spadło” – dodał.

Walki w obwodzie kurskim

04:24 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 897 dniu wojny:

PAP

