Do Rosji ma również powrócić więziony w USA Władisław Kliuszin, który był oskarżony o cyberprzestępczość. Według mediów amerykańskich „miał wiedzę” na temat włamania do systemów komputerowych Partii Demokratycznej w 2016 roku. Wykradzione materiały miały być wykorzystywane do oczerniania walczącej o fotel prezydencki Hillary Clinton. Na liście osób, które mogą w najbliższym czasie powrócić do Rosji, znajdziemy też nazwisko Romana Sielezniowa, syna deputowanego Dumy Wałerija Selezniowa. W 2017 roku mężczyzna został zatrzymany na Malediwach i przekazany USA. Amerykański wymiar sprawiedliwości oskarżył go o oszustwa, włamania do komputerów i kradzież danych osobistych. Został skazany na 27 lat więzienia.

Kreml walczył też o uwolnienie Wadima Konoszczenki, którego zatrzymano w Estonii w grudniu 2022 roku. Mężczyzna został złapany na estońsko-rosyjskiej granicy, gdy próbował wywieźć z UE do Rosji amerykańską amunicję, również do karabinów snajperskich. Został aresztowany i na wniosek amerykańskiego sądu przekazany do USA, gdzie ustalono, że tak naprawdę jest pułkownikiem rosyjskiego FSB. Na powrót do Rosji w czwartek oczekiwał też skazany na pięć lat więzienia w USA rosyjski haker Władimir Dunajew. Miał stworzyć szkodliwe oprogramowanie, które wykorzystywano do ataków cybernetycznych na amerykańskie szkoły, szpitale i inne organizacje. Został schwytany w 2021 roku w Korei Południowej.